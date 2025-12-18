Клубы РПЛ могут лишиться 1,3 миллиарда рублей ежегодных доходов

Клубы РПЛ остались недовольны предложением Winline по беттинг-спонсорству на четыре года с сезона-2026/27.

Букмекер предложил им 2,7 миллиарда рублей в год, из них 500 миллионов рублей в год – на маркетинг. По действующему контракту выплаты составляют на 1,3 миллиарда рублей больше – около 4 миллиардов в год, включая маркетинговые расходы.

Сумма оказалась ниже ожиданий клубов, которые рассчитывают на увеличение доходов от самого крупного соглашения лиги. В условиях растущих операционных расходов команд, а также роста интереса к российскому футболу на внутреннем рынке, ряд участников чемпионата назвали предложение «недостаточно отражающим текущую стоимость прав».

Переговоры между РПЛ и Winline продолжаются. Букмекер, по условиям действующего контракта имеющий право приоритетного предложения о продлении, ожидает ответа лиги до 31 декабря. В случае если договоренности достигнуть не удастся, в РПЛ рассматривают возможность открытого тендера.