Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлов назвал отличие «Краснодара» от конкурентов в борьбе за победу в РПЛ

Орлов назвал отличие «Краснодара» от конкурентов в борьбе за победу в РПЛ

Сегодня, 09:15
2

Комментатор Геннадий Орлов высказался о лидерстве «Краснодара» по итогам первой части сезона в РПЛ.

– Разница всего одно очко, это не так много, поэтому нельзя говорить, что они такие полновластные лидеры. Но играют они стабильно, у них поставлена игра, очень хорошее взаимодействие внутри команды. Судя по всему, тренер нашел единение с иностранцами, и все отдаются, получают удовольствие от игры и играют с улыбкой.

У них, конечно, есть лидеры – это Кордоба, Сперцян, но и остальные у них хороши. Может быть, то самое, что их отличает от остальных конкурентов, в том числе от «Зенита» особенно, – это подключающиеся к атакам защитники.

Это тенденция в большом футболе посмотреть, как защитники участвуют в атаках. Это практически всегда неожиданно для обороны соперников. Если они знают нападающих, против которых они готовы играть, изучают их, полузащитников атакующих. И вот это, мне кажется, такая сила «Краснодара».

Ну и, конечно, Кордоба, который лидер – такого центрального нападающего нет в других командах.

– При этом, может быть, вы видите какие-то и слабые места у этого «Краснодара»?

– Ну, есть, конечно, слабые места, есть, все-таки они только на одно очко оторвались от «Зенита», а «Зенит» еще не показывает своей лучшей игры. У него потенциал еще не выбран. Я не хочу говорить конкретно об игроках, но теряют же они очки. И потом на выезде они не так сильны, как дома.

  • «Краснодар» с 40 очками после 18 туров занимает 1-е место в РПЛ.
  • «Зенит» идет 2-м с отставанием в 1 очко.

Еще по теме:
Агкацев описал Сафонова одним словом после героической серии пенальти
В «Краснодаре» эмоционально отреагировали на 4 отбитых пенальти Сафонова в финале Межконтинентального кубка
Генич назвал топ-3 игроков 2025 года в РПЛ 1
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Орлов Геннадий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Foxitkuban
1766040843
Какой же он гнилой, этот Орлов.
Ответить
Garrincha58
1766044296
"а «Зенит» еще не показывает своей лучшей игры" Господин Орлов рассмешил.... Зенит уже третий год не показывает той игры, что была раньше тогда о чём надо говорить? Правильно пора брат пора менять глобально в команде, а не менять председателя правления это не изменит игру команды за это отвечает тренерский штаб
Ответить
Главные новости
Промес сделал заявление о возвращении в профессиональный футбол
20:20
Станкович договорился с новым клубом
20:08
2
Реакция Карпина на перформанс Сафонова в финале Межконтинентального кубка
19:57
Названа команда, которую возглавит Зидан
19:45
Радимов объяснил феерию Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»
18:53
2
Известен главный кандидат на замену Гвардиоле в «Манчестер Сити»
18:41
ВидеоБолельщики «Манчестер Юнайтед» потребовали трансфер Сафонова
18:12
5
Во Франции появился спрос на российское гражданство после перформанса Сафонова
17:44
6
Бубнов высказался о потенциальном назначении Семака в сборную России
17:11
2
Видео«Мотя! Мотя!»: во Франции посвятили Сафонову песню
17:01
1
Все новости
Все новости
Подробности долга «Пари НН» – клубу грозит трансферный бан
19:29
Бубнов предположил, когда «Зенит» может уволить Семака
19:13
3
Ташуев описал Челестини двумя словами
18:28
Орлов сравнил Талалаева с Лобановским
18:03
1
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
17:30
4
Бубнов высказался о потенциальном назначении Семака в сборную России
17:11
2
Стало известно, заинтересован ли «Спартак» в возвращении Жиго
16:52
4
«Локо» ответил на предложение ЦСКА по Баринову
16:28
10
Топ-клубы заинтересованы в Талалаеве
16:10
Новое решение суда по Промесу
15:31
3
Бубнов нахамил тренеру РПЛ
15:22
2
Вердикт КДК по делу о расизме в матче «Краснодар» – ЦСКА
14:29
6
Названа сумма, которую «Крузейро» хочет получить от «Зенита» за Жезуса
14:09
1
Канчельскис рассказал о преимуществах британского паспорта
13:52
3
«Краснодар» отдаст молодых игроков в московский клуб
13:40
1
Орлов отметил важность одной из побед «Зенита» в первой части сезона
13:29
Назван новый фаворит в борьбе за место главного тренера «Рубина»
13:18
2
Аршавин объяснил, зачем «Локомотив» подписал Веру
13:07
2
Безработный Амарал высказался о возвращении в РПЛ
12:56
1
«Спартак» может отдать Заболотного в другой клуб РПЛ
12:25
13
ФотоРПЛ назвала лучшего игрока ноября-декабря
12:16
1
Экс-тренер сборной России сказал, куда следует отправить футбольных экспертов с ТВ
12:05
6
Канчельскис сказал, на сколько лет Россия отстала от Англии в футболе
11:53
7
Клубы РПЛ могут лишиться 1,3 миллиарда рублей ежегодных доходов
11:42
2
Орлов объяснил, кто и почему должен возглавить «Спартак»
11:15
11
В «Торино» высказались о варианте с переходом Илича в «Спартак»
10:50
1
Агент полузащитника «Зенита» рассказал об интересе европейских клубов к игроку
10:36
1
Петржела сказал, стоит ли «Зениту» избавиться от Соболева
10:10
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 