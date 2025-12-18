Орлов назвал отличие «Краснодара» от конкурентов в борьбе за победу в РПЛ

Комментатор Геннадий Орлов высказался о лидерстве «Краснодара» по итогам первой части сезона в РПЛ.

– Разница всего одно очко, это не так много, поэтому нельзя говорить, что они такие полновластные лидеры. Но играют они стабильно, у них поставлена игра, очень хорошее взаимодействие внутри команды. Судя по всему, тренер нашел единение с иностранцами, и все отдаются, получают удовольствие от игры и играют с улыбкой.

У них, конечно, есть лидеры – это Кордоба, Сперцян, но и остальные у них хороши. Может быть, то самое, что их отличает от остальных конкурентов, в том числе от «Зенита» особенно, – это подключающиеся к атакам защитники.

Это тенденция в большом футболе посмотреть, как защитники участвуют в атаках. Это практически всегда неожиданно для обороны соперников. Если они знают нападающих, против которых они готовы играть, изучают их, полузащитников атакующих. И вот это, мне кажется, такая сила «Краснодара».

Ну и, конечно, Кордоба, который лидер – такого центрального нападающего нет в других командах.

– При этом, может быть, вы видите какие-то и слабые места у этого «Краснодара»?

– Ну, есть, конечно, слабые места, есть, все-таки они только на одно очко оторвались от «Зенита», а «Зенит» еще не показывает своей лучшей игры. У него потенциал еще не выбран. Я не хочу говорить конкретно об игроках, но теряют же они очки. И потом на выезде они не так сильны, как дома.