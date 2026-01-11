Медведев ответил, грозит ли «Ростову» смерть

Бывший вратарь «Ростова» Никита Медведев не верит в закрытие клуба.

Сообщалось, что задолженность клуба достигла 4-5 миллиардов рублей.

Из-за этого ростовчане рискуют не доиграть сезон-2025/26.

Гендиректор «Ростова» отрицает, что у клуба столь серьезные проблемы.

– Видел новости про «Ростов»?

– Да. Пишут, что могут не доиграть чемпионат, – успокойтесь, никогда такого не будет у них. Всe разрешится. В Ростове команда есть и будет, это футбольный город. Уверен, что никто не даст ей умереть, для меня это невозможно.

– Ты тоже там сталкивался с задержками?

– Конечно. Это не для кого не секрет, что такое там было. Но я два раза приходил в команду и столько же уходил – клуб мне ничего не должен. Всe отдали.