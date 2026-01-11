Вратарь «Пари НН» недоволен расписанием РПЛ

Никита Медведев, голкипер «Пари НН», не любит ранние матчи.

– После игр нормально спишь?

– Достаточно неплохо. Но зависит, когда игра заканчивается. Мы команда из нижней части таблицы, и нам ставят игры на ранее время. Мне это не нравится. Я люблю игры после пяти – чем позднее, тем лучше. Кто делает матчи в два или три часа?

Мне нравится играть, когда темно. Кто в час дня будет смотреть футбол? Никто! Хотя приходится сейчас играть в такое время.