Вратарь «Пари НН» недоволен расписанием РПЛ

Никита Медведев, голкипер «Пари НН», не любит ранние матчи.
– После игр нормально спишь?
– Достаточно неплохо. Но зависит, когда игра заканчивается. Мы команда из нижней части таблицы, и нам ставят игры на ранее время. Мне это не нравится. Я люблю игры после пяти – чем позднее, тем лучше. Кто делает матчи в два или три часа?
Мне нравится играть, когда темно. Кто в час дня будет смотреть футбол? Никто! Хотя приходится сейчас играть в такое время.
- «Пари НН» идет в зоне переходных матчей.
- 31-летний Медведев провел в сезоне РПЛ 17 матчей, пропустил 26 голов.
- Сезон возобновится 27 февраля.
Источник: «Чемпионат»