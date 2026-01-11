Вратарь «Пари НН»: «Как и Сафонов, я тоже отбивал 4 пенальти»

Голкипер «Пари НН» Никита Медведев оценил декабрьский перформанс коллеги Матвея Сафонова.

Вратарь «ПСЖ» в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» отбил 4 удара в послематчевой серии пенальти.

Сафонов стал лучшим игроком матча.

Матвей в «ПСЖ» 1,5 года.

– За Сафоновым следишь?

– Редко смотрю игры «ПСЖ», но случайно попал на серию пенальти. Очень переживал и очень рад за него!

– Ты когда-нибудь отбивал четыре пенальти подряд?

– На тренировках, да, ха-ха.

– Можешь объяснить, как он это сделал?

– Это не только везение. Матвей настолько залез в голову соперникам, что они чуть с ума не сошли. Когда он четвeртый отбил, чудака показывали, который не понимал, куда ему бить.