  Вратарь «Пари НН» Медведев: «Не поехал бы в чемпионат ниже топ-5»

Вратарь «Пари НН» Медведев: «Не поехал бы в чемпионат ниже топ-5»

Сегодня, 17:31

Голкипер «Пари НН» Никита Медведев ответил на вопрос о гипотетическом продолжении карьеры в Европе.

«Если тебе от 22 до 25 лет, то можно поехать в среднюю европейскую команду. Ну, вот мне куда сейчас ехать?

Я в чемпионат ниже топ-5 не поехал бы сегодня. По деньгам, вероятно, было бы плюс-минус то же самое, но какой смысл мне там играть в 31 год?

История с отказом Мостового переходить в клуб уровня «Гавра»? Он имеет на это право. Зачем игроку стартового состава топ-клуба РПЛ, который должен играть в Лиге чемпионов, переходить куда-то?

А «ПСЖ», если надо, тебя и так увидит, как это было на примере Сафонова», – заявил Медведев.

  • Вратарь до «Пари НН» выступал за «Ростов», «Локомотив» и «Рубин».
  • В этом сезоне он пропустил 30 голов в 19 матчах.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Пари НН Медведев Никита
