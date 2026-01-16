Вратарь «Пари НН» Медведев: «Не поехал бы в чемпионат ниже топ-5»

Голкипер «Пари НН» Никита Медведев ответил на вопрос о гипотетическом продолжении карьеры в Европе.

«Если тебе от 22 до 25 лет, то можно поехать в среднюю европейскую команду. Ну, вот мне куда сейчас ехать?

Я в чемпионат ниже топ-5 не поехал бы сегодня. По деньгам, вероятно, было бы плюс-минус то же самое, но какой смысл мне там играть в 31 год?

История с отказом Мостового переходить в клуб уровня «Гавра»? Он имеет на это право. Зачем игроку стартового состава топ-клуба РПЛ, который должен играть в Лиге чемпионов, переходить куда-то?

А «ПСЖ», если надо, тебя и так увидит, как это было на примере Сафонова», – заявил Медведев.