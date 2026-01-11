Введите ваш ник на сайте
«Спартаку» предложили игрока на замену Бонгонда

Вчера, 14:15
7

Бывший спартаковец Виктор Булатов прокомментировал готовящийся уход из клуба нападающего Тео Бонгонда.

– «Спартак» планирует расстаться с Тео Бонгонда, у него осталось полгода контракта. Сам Бонгонда ищет клуб через соцсети. Вам понятно это решение? Кто мог бы заменить Бонгонда из игроков с российским паспортом? Может быть, Садулаев, Саусь, Раков?

– Садулаев, наверное, – его кандидатура первая в голову пришла. Садулаев, мне кажется, из российских футболистов точно бы заменил Бонгонда. Есть набор качеств, которые позволят заменить. А так Бонгонда в первые полгода много матчей неплохо провел, принес пользу, начал забивать.

Не знаю, почему сейчас такой спад идет, травма или что-то. Может, адаптация затянулась или какие-то семейные проблемы: жена не хочет оставаться в России или, может, в коллективе что-то не устраивает. Не знаю внутренних проблем, но, наверное, если есть отторжение «Спартака», то с Бонгонда надо расставаться.

  • Ранее сообщалось, что «Спартак» одобрил уход Бонгонда зимой свободным агентом.
  • 30-летний Тео в этом сезоне провел за клуб 5 матчей.
  • Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 5 миллионов евро.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Динамо Киров Ахмат Спартак Бонгонда Тео Садулаев Лечи Булатов Виктор
...уефан
1768131065
...какой на, Садулаев!? Какому вменяемому клубу нужны его понты ногами с беспонтовым КПД...
Ответить
Прокс
1768132234
Бесплатно уходит,вот где бабло сгарает!!!
Ответить
alefreddy
1768134759
Раков да но он травмат-пример Самошников
Ответить
zigbert
1768134960
Бонгонда потерял место в основном составе,отсюда и все его проблемы с вытекающими последствиями. От самого Бонгонда нет никакой информации. Остаётся только ждать решения клуба.
Ответить
FFR
1768144527
Например Рубину или Ахмату очень даже пригодился бы.
Ответить
САДЫЧОК
1768145745
Булатов вроде играл в футбол на высшем уровне Неужели не видно, что Спартаку нужны два Барриоса , так как Корседо играет 4-2-3-1 и Умяров разрушитель не годится, он не может не начать атаку не пас отдать и вратарь типа Бориско.
Ответить
