«Спартаку» предложили игрока на замену Бонгонда

Бывший спартаковец Виктор Булатов прокомментировал готовящийся уход из клуба нападающего Тео Бонгонда.

– «Спартак» планирует расстаться с Тео Бонгонда, у него осталось полгода контракта. Сам Бонгонда ищет клуб через соцсети. Вам понятно это решение? Кто мог бы заменить Бонгонда из игроков с российским паспортом? Может быть, Садулаев, Саусь, Раков?

– Садулаев, наверное, – его кандидатура первая в голову пришла. Садулаев, мне кажется, из российских футболистов точно бы заменил Бонгонда. Есть набор качеств, которые позволят заменить. А так Бонгонда в первые полгода много матчей неплохо провел, принес пользу, начал забивать.

Не знаю, почему сейчас такой спад идет, травма или что-то. Может, адаптация затянулась или какие-то семейные проблемы: жена не хочет оставаться в России или, может, в коллективе что-то не устраивает. Не знаю внутренних проблем, но, наверное, если есть отторжение «Спартака», то с Бонгонда надо расставаться.