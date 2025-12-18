Канчельскис рассказал о преимуществах британского паспорта

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал о своем гражданстве Великобритании.
– У вас ведь есть британский паспорт. Насколько он ценен для вас сейчас?
– Есть очевидное преимущество: могу купить билет и хоть сейчас поехать в любую страну мира. Рад, что мне не нужно ждать получения визы в определенные страны.
– Не так давно в России обсуждалась инициатива запрета двойного гражданства. Согласились бы отказаться от британского паспорта в пользу российского?
– По конституции нельзя изъять паспорт, который был выдан гражданину. Разговоры о запрете двойного гражданства – уже второй вопрос. Не слишком интересно, что обсуждают по этому поводу.
- Канчельскис выступал в «Манчестер Юнайтед» в 1991–1995 годах.
- Также он играл в Англии за «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Саутгемптон», выступал за шотландский «Рейнджерс».
- Сейчас Канчельскис возглавляет «Динамо Бр».
- Он играл за сборные СССР, СНГ и России в 1989–1998 годах.
Источник: Sport24