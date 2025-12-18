РПЛ назвала лучшего игрока ноября-декабря

РПЛ объявила, что лучшим футболистом лиги по итогам ноября и декабря стал полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.

Хавбек сборной Армении выиграл в голосовании болельщиков с результатом 43%, набрал 3 из 5 голосов у экспертов РПЛ, а у специалистов «Матч Премьер» разделил победу с Джоном Кордобой.