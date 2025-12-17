«Зенит» сравнили с черствым хлебом

Российский тренер Сергей Ташуев порассуждал об игре «Зенита» в сезоне-2025/26.

– «Зенит» в последние два года стал играть менее ярко. С чем это связано?

– «Зенит» стал более черствым, как булка хлеба. Не знаю, что происходит внутри команды. Раньше сыгранность была лучше, в команде был Малком.

Сейчас явного лидера в «Зените» нет. Малком являлся системообразующим футболистом, Педро сейчас еще молод.

Происходит шараханье из-за стартового состава, поэтому нарушаются командные взаимодействия. Да, «Зенит» является лидером, но брать очки им уже тяжело, нет шарма.