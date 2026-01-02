Ташуев удивлен турнирным положением «Енисея» в Первой лиге: «Ох ничего себе»

Новый главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев признался, что до назначения не обращал внимания на положение красноярской команды в PARI Первой лиге.

Ташуева назначили 24 декабря вместо Андрея Тихонова.

«Енисей» занимает 13-е место в таблице Лиги PARI с 23 очками.

«Команда сейчас в трех очках от стыков. Естественно, цель сохраниться. Я поначалу не включался в таблицу, не обращал толком внимания, думал, что команда идет в серединке. А потом посмотрел, думаю, ох ничего себе. Опять, началось.

Видимо, моя ниша – спасать, выживать. В первую очередь нужно давать результат и ставить тот футбол, который нравится болельщикам, делать так, чтобы футболисты прогрессировали», – сказал Ташуев.