Новое решение суда по Промесу

Апелляционный суд Амстердама рассмотрел апелляцию экс-нападающего «Спартака» Квинси Промеса.
Спортсмен просил суд о досрочном освобождении, но апелляция была отклонена по причине «серьезных обстоятельств». Квинси продолжает сидеть в тюрьме.
- Промес ранее был осужден на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков.
- Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- В июне его экстрадировали в Нидерланды после почти 1,5 лет пребывания в ОАЭ.
Источник: De Telegraaf