Новое решение суда по Промесу

Апелляционный суд Амстердама рассмотрел апелляцию экс-нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

Спортсмен просил суд о досрочном освобождении, но апелляция была отклонена по причине «серьезных обстоятельств». Квинси продолжает сидеть в тюрьме.