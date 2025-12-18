Назван новый фаворит в борьбе за место главного тренера «Рубина»

Испанский тренер Франк Артига прибыл в Казань и сегодня встретится с президентом правления «Рубина» Маратом Сафиуллиным.
Он претендует на место главного тренера команды после ожидающейся отставки Рашида Рахимова, о которой пока официально не объявлено. На этот пост также рассматривается бывший главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович.
«Судя по развитию событий бывший наставник «Родины» и «Химок» сейчас ближе к этой должности. Еще и потому, что Драган стоит дороже Франка», – написал журналист Иван Карпов.
- Франк Артига после работы в «Родине» и «Химках» тренирует ангольский «Атлетико Петролеос».
- Драган Стойкович возглавлял сборную Сербии в 2021–2025 годах.
- «Рубин» занимает 7-е место в РПЛ с 23 очками после 18 туров.