Назван новый фаворит в борьбе за место главного тренера «Рубина»

Испанский тренер Франк Артига прибыл в Казань и сегодня встретится с президентом правления «Рубина» Маратом Сафиуллиным.

Он претендует на место главного тренера команды после ожидающейся отставки Рашида Рахимова, о которой пока официально не объявлено. На этот пост также рассматривается бывший главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович.

«Судя по развитию событий бывший наставник «Родины» и «Химок» сейчас ближе к этой должности. Еще и потому, что Драган стоит дороже Франка», – написал журналист Иван Карпов.