Бывший тренер сборной России сравнил Сафонова с Яшиным

Экс-главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался об игре российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

В финале Межконтинентального кубка с «Фламенго» россиянин отбил 4 послематчевых пенальти. Французский клуб одержал победу (1:1, по пенальти 2:1).

«Сафонов был психологически готов брать пенальти. Во-вторых, у него развито интуитивное понимание, куда будет наноситься удар. Он прочитал все разбеги бьющих. Футболисты «Фламенго» были обречены. Но это настоящий вратарский подвиг, феноменальная игра Сафонова.

Радует исключительность этого момента, такого никогда не случалось. Приятно, что это достижение принадлежит российскому голкиперу. Думаю, его можно назвать вторым Яшиным. Хотя в 62-м году у Льва Ивановича на чемпионате мира игра не заладилась. Но не будем об этом. Все его помнят как великого вратаря.

Достижение Сафонова делает честь российской вратарской школе. Будет ли повышаться интерес теперь к нашим вратарям? Это создаст определeнный интерес, но для этого надо играть и побеждать в еврокубках. Думаю, это послужит мотивацией для остальных.

Повторить достижение Сафонова будет сложно. Очень достойный пример, чтобы ребята стремились к такому уровню. Сейчас его можно назвать самым талантливым российским вратарeм. Это всe началось ещe с «Краснодара». Сейчас он его продолжает развивать», – сказал Бышовец.