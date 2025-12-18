Орлов отметил важность одной из побед «Зенита» в первой части сезона

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре «Зенита» в первой части сезона РПЛ, отметив победу над «Краснодаром».
В матче 9-го тура петербуржцы в гостях победили «быков» со счетом 2:0.
«Футболисты «Зенита» набрали наконец-то форму. И все-таки у «Зенита» были, я считаю, два матча очень принципиальных. Это «Краснодар», который они обыграли в Краснодаре.
И «Локомотив» обыграли. «Динамо» я не беру, они сейчас «Зениту» не конкуренты, а вот эти два клуба, конечно, конкуренты. И с ЦСКА «Зенит» сыграл в ничью. То есть вот с этими прямыми конкурентами вот это и надо считать.
Поэтому эта победа на чужом поле в Краснодаре может оказаться и решающей, в конце концов, при определении всех итогов чемпионата. Ведь есть преимущество – победа на чужом поле, но в то же время есть еще и количество побед. Ну, в общем, впереди все. У нас очень интересная будет весна, очень интересная», – сказал Орлов.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 40 очками после 18 туров. «Зенит» отстает от «быков» на 1 очко.
- Команды сыграют между собой в Санкт-Петербурге в 24-м туре.