Петржела сказал, стоит ли «Зениту» избавиться от Соболева

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался об игре нападающего Александра Соболева за «Зенит» в петербургском клубе

«Пристально не слежу за карьерой Соболева в «Зените», но я знаю, что он хороший футболист. В России мало таких нападающих с российским паспортом. Так что я думаю, что он точно не лишний в «Зените» и что команде не нужно от него избавляться. Чем больше россиян играет за российские клубы, тем лучше для развития российского футбола», – сказал Петржела.