Петржела сказал, стоит ли «Зениту» избавиться от Соболева

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался об игре нападающего Александра Соболева за «Зенит» в петербургском клубе
«Пристально не слежу за карьерой Соболева в «Зените», но я знаю, что он хороший футболист. В России мало таких нападающих с российским паспортом. Так что я думаю, что он точно не лишний в «Зените» и что команде не нужно от него избавляться. Чем больше россиян играет за российские клубы, тем лучше для развития российского футбола», – сказал Петржела.
- «Зенит» приобрел Соболева у «Спартака» в августе 2024 год за 10 миллионов евро.
- 28-летний нападающий всего провел за петербуржцев 54 матча, забил 12 голов, сделал 5 ассистов.
Источник: «РБ Спорт»