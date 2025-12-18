Введите ваш ник на сайте
Петржела сказал, стоит ли «Зениту» избавиться от Соболева

Сегодня, 10:10
5

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался об игре нападающего Александра Соболева за «Зенит» в петербургском клубе

«Пристально не слежу за карьерой Соболева в «Зените», но я знаю, что он хороший футболист. В России мало таких нападающих с российским паспортом. Так что я думаю, что он точно не лишний в «Зените» и что команде не нужно от него избавляться. Чем больше россиян играет за российские клубы, тем лучше для развития российского футбола», – сказал Петржела.

  • «Зенит» приобрел Соболева у «Спартака» в августе 2024 год за 10 миллионов евро.
  • 28-летний нападающий всего провел за петербуржцев 54 матча, забил 12 голов, сделал 5 ассистов.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Петржела Властимил
Комментарии (5)
ПалкоВводецъ007
1766044629
Из за этого бестолкового дельфина, Семака и лимита лавку полирует отличный нападающий Лусиано. Гыгыгы
Garrincha58
1766044635
Только из за паспорта. Вот главная проблема нашего футбола. Многие игроки лишь числятся в командах именно из за паспорта, а не по игровым качествам, а сейчас ещё ужесточат и их станет в двое больше и смотреть будем в ОККО чужие чемпионаты где есть настоящий интересный футбол.
mab1011
1766064253
Правильно, не нужно от него избавляться. С его приходом Зенит перестал быть бессменным чемпионом, пусть и другие почемпионят.
  • Читайте нас: 