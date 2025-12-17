Новая информация по трансферу Баринова из «Локо» в ЦСКА

Переговоры о зимнем переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в ЦСКА продолжаются.

«Официально игрок имеет право начинать переговоры с другим клубом за полгода до завершения контракта. В данном случае – в январе.

Поэтому лишь в январе ЦСКА сможет подписать контракт с футболистом (договор будет заключeн с лета 2026 года) и объявить о трансфере. После этого «армейцы» попробуют договориться с «Локомотивом», чтобы игрок перешeл в ЦСКА уже зимой. Речь будет идти о компенсации в размере 0,5 – 1 миллион евро. Если не договорятся, то сезон Баринов будет заканчивать в «Локомотиве», а в ЦСКА перейдeт летом на правах свободного агента. Если договорятся – уйдeт уже зимой.

Впрочем, в интересах обоих клубов договориться. Тот же «Локомотив» при таком раскладе готов отпустить Баринова уже сейчас, чтобы немного заработать на трансфере и сэкономить на зарплате (тем более, нужны деньги и на Илью Петрова, и на Лукаса Веру, и на Данила Пруцева).

По сути, по аналогичной схеме в ЦСКА переходил и Данил Круговой. С «Зенитом», правда, тогда договориться не получилось, и игрок сборной полгода «бегал по кругу». Но тут важный момент: у «Зенита» всe же больше возможностей не всегда руководствоваться рыночными принципами. Так что в ситуации с Бариновым вероятность хорошего расклада для всех участников выше», – написал источник.