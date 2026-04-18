Тренер ЦСКА оценил игру Баринова, которого критикуют

Тренер ЦСКА Манель Экспосито после матча 25-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1) высказался об игре Дмитрия Баринова.
– Идея с Бариновым в центре обороны будет ли жить дальше?
– Он хорошую работу провел. Мы довольны его отдачей, лидерскими качествами, самопожертвованием. Но каждый матч – это отдельная история, теперь нам нужно думать о «Ростове».
- 29-летний Баринов в январе перешел в ЦСКА из «Локомотива» за 2 миллиона евро.
- До этого Дмитрий всю карьеру проводил в родном «Локомотиве». С ним он брал чемпионство в 2018 году, был капитаном красно-зеленых, но решил сменить клуб.
- Баринов вызывается в сборную России.
Источник: «Матч ТВ»