Газзаев дал совет Семаку

Вчера, 17:45
1

Бывший главный тренер ЦСКА, сборной России Валерий Газзаев проанализировал атаку «Зенита».

«Лидер этого «Зенита» – Глушенков. Нестандартный футболист, который обладает великолепной техникой, тонким пасом. Прекрасно видит поле, сам может эффективно, а порой и эффектно завершать атаки. Для Питера Максим однозначно фундаментальный игрок. Хотя, уверен, он может прибавить и быть еще полезнее.

Нужно ли «Зениту» зимой искать нападающего? Не знаю. В распоряжении Семака сейчас есть три номинальных центрфорварда – Кассьерра, Соболев и Лусиано. Но тренер, как я понимаю, так и не пришел к выводу, кто должен быть у него первым номером в атаке. То Кассьерра выходил в старте, то Соболев. По моему мнению, командам, ставящим перед собой высокие задачи, нужны форварды современной формации. Возьмите того же Кордобу. Он и в центре очень опасен, и на фланге способен здорово сыграть.

В последних турах на острие «Зенита» вообще действовал Луис Энрике. Мне кажется, эта ротация впереди сказывается на результативности команды. Нужно определиться с основным нападающим и в него верить. А когда форварда то ставят, то оставляют в запасе, у него теряется уверенность в своих силах. Допускаю, если тому же Соболеву давать больше игрового времени, он гораздо лучше раскроется.

Понятно, что в «Зените» наблюдается перебор классных исполнителей. Того же Мостового я считаю очень качественным футболистом, но он частенько остается в запасе. И вот здесь задача Семака заключается в том, чтобы из 22 лучших выбрать 11 самых лучших!» – сказал Газзаев.

  • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 39 очками после 18 туров. Команда отстает от лидирующего «Краснодара» на 1 очко.
  • Срок контракта Семака с «Зенитом» рассчитан до середины 2030 года.
  • Тренер приводил «Зенит» к 6 чемпионствам подряд.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Газзаев Валерий Семак Сергей
Цугундeр
1765983182
)) Кондовый депутат. Ни слова по делу, только бесявые рекомендации.
