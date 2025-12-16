Валуев отказался жалеть Семаков, задержанных в Мюнхене

Бывший боксер, депутат Госдумы России Николай Валуев прокомментировал ситуацию с задержанием главного тренера «Зенита» Сергея Семака и его супруги Анны в мюнхенском аэропорту.
- Пара хотела вывезти из Германии дорогостоящие товары.
- Им запретили это сделать. Из-за разбирательств Сергей и Анна пропустили свой рейс.
- Жена Семака заявила, что больше не намерена посещать Мюнхен.
«У кого есть желание поиграть в рулетку с неизвестным финалом, могут ехать в Европу и испытать судьбу.
И известные люди, и непубличные. Это теперь рулетка.
Уже достаточно времени прошло, чтобы поразмышлять над этим», – сказал Валуев.
Источник: «Спорт-Экспресс»