Валуев отказался жалеть Семаков, задержанных в Мюнхене

16 декабря, 20:08
17

Бывший боксер, депутат Госдумы России Николай Валуев прокомментировал ситуацию с задержанием главного тренера «Зенита» Сергея Семака и его супруги Анны в мюнхенском аэропорту.

  • Пара хотела вывезти из Германии дорогостоящие товары.
  • Им запретили это сделать. Из-за разбирательств Сергей и Анна пропустили свой рейс.
  • Жена Семака заявила, что больше не намерена посещать Мюнхен.

«У кого есть желание поиграть в рулетку с неизвестным финалом, могут ехать в Европу и испытать судьбу.

И известные люди, и непубличные. Это теперь рулетка.

Уже достаточно времени прошло, чтобы поразмышлять над этим», – сказал Валуев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (17)
Цугундeр
1765906301
Коля-Башка. Кто бы что не говорил. И даже в Госдуре откровенную хирню никогда не нёс.
Ответить
АК 68
1765907824
А они так надеялись на Колю, так нуждались в его жалости.
Ответить
Тинез Розоп
1765909961
А что они везли? Мартышек молодых в сумке?…
Ответить
Давид59
1765912158
Согласен!!! Тот, кто хочет вывезти из ФРГ товаров больше положенного, может поиграть в рулетку "пропустят - не пропустят". Правда, зачем это делать не очень понятно?
Ответить
erybov1965
1765912456
Так бывает с такими, которые не могут оценивать ситуацию, а деньги «жгут ляшку» и второе пересиливает.
Ответить
Интерес
1765912638
Да почти никто не собирается их жалеть.Как и тех,кто невзирая ни на что, готов испытывать свою судьбу.Это их право, вот только не надо потом взывать к милосердию и "недобросовестности властей", недостаточно озаботившихся, по их мнению,судьбой этих ничего не признающих людей.Сама-сама...
Ответить
Балдерис
1765924047
Позорище! Иметь такое бабло и попереться вернуть несколько сотен евро в taxfree! Вот уж воистину - жадность фраера сгубила.Впрочем, если мозги у обоих куриные - ничего удивительного.
Ответить
алдан2014
1765927742
Они туда на шоппинг ездили??? Точно далеки от реальности футбольные миллионеры
Ответить
АЛЕКС 58
1765936272
Семаки ездили в Мюнхен покупать функцию мозга,ну и заодно прибарахлиться. В итоге остались ни с чем. Ничего страшного,жили без мозгов,и дальше проживут
Ответить
Krics
1765936952
Глубоко Нас Рать на чету Семаков их проблемы Газпром разрулит,но сорян ДГ Валуеву слабо заняться тарифами ЖКХ,утиль сбором,повышением НДС,фантази" чистка ЕР от синекуров?
Ответить
