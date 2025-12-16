Российского футболиста задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков

В Москве задержали полузащитника «СКА-Ростова» Артура Закиева.

22-летнего футболиста подозревают в незаконном обороте наркотиков.

«Закиев получил сумку с 10 миллионами тенге (приблизительно 1,5 миллиона рублей), и должен был обменять их.

После этого ему, якобы, необходимо было передать ампулы с неизвестным препаратом человеку, которому лекарство было жизненно необходимо.

Сейчас спортсмен задержан, он находится в следственном изоляторе», – сообщил источник.