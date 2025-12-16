Российского футболиста задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков

В Москве задержали полузащитника «СКА-Ростова» Артура Закиева.
22-летнего футболиста подозревают в незаконном обороте наркотиков.
«Закиев получил сумку с 10 миллионами тенге (приблизительно 1,5 миллиона рублей), и должен был обменять их.
После этого ему, якобы, необходимо было передать ампулы с неизвестным препаратом человеку, которому лекарство было жизненно необходимо.
Сейчас спортсмен задержан, он находится в следственном изоляторе», – сообщил источник.
- Закиев имеет гражданства РФ и Узбекистана.
- До СКА он выступал за «Бухару», «Зоркий» и ульяновскую «Волгу».
Источник: Sport Baza