Совет директоров «Динамо» обсудил кандидатуры двух тренеров

В понедельник, 15 декабря, состоялось заседание совета директоров «Динамо», на котором рассматривалась ситуация с выбором нового главного тренера.
Участники обсудили кандидатуры Ролана Гусева и Станислава Черчесова, но финального решения так и не приняли, договорившись более углубленно проработать данный вопрос.
- Динамовцы ушли на зимнюю паузу на 10-м месте в РПЛ с 21 очком в 18 турах.
- Гусев стал и.о. главного тренера после отставки Валерия Карпина 17 ноября.
- Черчесов с августа возглавляет «Ахмат».
Источник: «Спорт-Экспресс»