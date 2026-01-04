Юран назвал три команды, удивившие его в этом сезоне РПЛ

Российский тренер Сергей Юран ответил, чье выступление удивило его в сезоне РПЛ-2025/26.

«В принципе, всe так же, как и было. Только удивило «Динамо» – не ожидал, что они будут на таком месте.

Верхушка таблицы РПЛ привычна. Понятно, что «Балтика» удивляет. Однако впереди весна, и мы знаем, что зачастую команды проводят эту часть не так, как летнюю и осеннюю. Удивили эти моменты, но в целом всe ожидаемо и предсказуемо.

В любом чемпионате всегда здорово, когда есть интрига. Мы ушли в зимнюю паузу – несколько клубов претендуют на чемпионство. Борьба будет нешуточной.

Внизу таблицы тоже мало удивительного, за исключением «Сочи». Не ожидал, что они так проведут летнюю и осеннюю часть. Думал, наверняка сделают выводы после вылета из РПЛ.

Нужно более осторожно относиться, потому что это РПЛ, а не ФНЛ. Получаются три команды, которые по-разному удивили», – сказал Юран.