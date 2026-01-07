«Манчестер Сити» договорился о трансфере вингера за 65 миллионов фунтов

«Манчестер Сити» купит вингера «Борнмута» Антуана Семеньо. Клубы обменялись документам по сделке и поставили на них печати.

Сумма трансфера составит 65 миллионов фунтов (74,5 миллиона евро). Семеньо подпишет с «Манчестер Сити» долгосрочный контракт после медицинского обследования в четверг.

На игрока претендовали 4 ведущих клуба АПЛ, но он выбрал «горожан», так как хотел работать под руководством Хосепа Гвардиолы.