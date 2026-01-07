«Манчестер Сити» договорился о трансфере вингера за 65 миллионов фунтов

«Манчестер Сити» купит вингера «Борнмута» Антуана Семеньо. Клубы обменялись документам по сделке и поставили на них печати.
Сумма трансфера составит 65 миллионов фунтов (74,5 миллиона евро). Семеньо подпишет с «Манчестер Сити» долгосрочный контракт после медицинского обследования в четверг.
На игрока претендовали 4 ведущих клуба АПЛ, но он выбрал «горожан», так как хотел работать под руководством Хосепа Гвардиолы.
- 26-летний Семеньо в этом сезоне провел 20 матчей за «Борнмут», забил 9 голов, сделал 3 ассиста.
- Он выступает за «вишен» с января 2023 года. До «Борнмута» вингер не играл в АПЛ, а выступал в Чемпионшипе и низших лигах за «Бат Сити», «Бристоль Сити», «Сандерленд» и «Ньюпорт Каунти».
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X