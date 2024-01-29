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Англия. Вторая лига
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Ньюпорт Каунти
€ 1 млн
Ньюпорт Каунти
Ньюпорт
Англия. Вторая лига
Стадион:
Родни Парад
Сайт:
http://www.newport-county.co.uk
Тренер:
Грэм Кофлан
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«Манчестер Юнайтед» отправил форварда в клуб из Нидерландов
3 сентября
В «МЮ» обсуждают наказание для Рэшфорда: он пропустил тренировку и матч из-за болезни, но его ранее видели в ночном клубе
2024.01.29 13:14
2
Кубок Англии. «МЮ» обыграл «Ньюпорт» (4:2) из 4-го дивизиона благодаря голу Антони
2024.01.28 21:27
«Шеффилд Юнайтед» повторил антирекорд английского футбола, проиграв 21 из 26 стартовых матчей чемпионата
2021.03.01 12:19
Видео
Вратарь «Ньюпорта» Кинг забил самый дальний гол в истории футбола
2021.01.22 20:59
6
Игрока «Ньюпорта» дисквалифицировали на пять матчей за укус соперника
2019.09.13 18:40
2
Фоден: «Условия в Ньюпорте – худшие в моей карьере»
2019.02.17 06:58
1
Гвардиола: «Давид Силва играет невероятно. Ему 33 года, и он выступает на таком уровне»
2019.02.16 23:14
3
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Ньюпорт» и вышел в 1/4 финала
2019.02.16 22:34
2
Зинченко – в старте «Манчестер Сити» на матч с «Ньюпортом»
2019.02.16 20:23
2
Определились все участники 1/8 финала Кубка Англии
2019.02.07 01:46
1
Кубок Англии. «Ньюпорт», «Вулверхэмптон», «КПР» и «Брентфорд» — в 1/8 финала
2019.02.06 00:55
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» и другие результаты
2019.01.26 20:00
1
Кубок Англии. «Лестер» проиграл «Ньюпорту» и вылетел из турнира
2019.01.06 21:23
Кубок Англии. «Тоттенхэм» прошел «Ньюпорт» в 200 матче Покеттино, Ламела забил впервые за 17 месяцев
2018.02.08 00:38
Тренер «Ньюпорта»: «Пока «Тоттенхэм» обыгрывал «МЮ», я потерял футболиста, ставшего тату-мастером»
2018.02.07 14:27
Кубок Англии. Кейн спас «Тоттенхэм» от вылета от «Ньюпорта», команды ждет переигровка
2018.01.27 22:23
4
Кубок Англии. «Ньюпорт» одержал волевую победу над «Лидсом» и прошел в 1/16 впервые с 1979 года
2018.01.07 17:22
Кубок Англии. «Блэкберн» в меньшинстве обыграл «Ньюпорт»
2016.01.19 00:15
В Англии болельщик заменил травмированного судью
2015.10.19 19:00
5
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