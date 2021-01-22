Вратарь «Ньюпорта» Кинг забил самый дальний гол в истории футбола

Голкипер «Ньюпорта» (Лига 2, четвертый по силе дивизион Англии) Том Кинг на этой неделе забил в ворота «Челтенхэма». Видео доступно ниже.

Книга рекордов Гиннесса признала гол самым дальним в истории футбола (в расчет берутся только официальные матчи). Расстояние – 96,01 метра.

Предыдущий рекорд принадлежал Асмиру Беговичу, который в 2013 году забил с 91,9 метра.

25-летний Кинг стоит на рынке 100 тысяч евро.

В текущем сезоне Лиги 2 он провел 2 матча, пропустил 1 гол.

Он выступает за «Ньюпорт» с 2019 года.