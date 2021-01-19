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    Вратарь «Ньюпорта» Кинг забил самый дальний гол в истории футбола

    Голкипер «Ньюпорта» (Лига 2, четвертый по силе дивизион Англии) Том Кинг на этой неделе забил в ворота «Челтенхэма». Видео доступно ниже.

    Книга рекордов Гиннесса признала гол самым дальним в истории футбола (в расчет берутся только официальные матчи). Расстояние – 96,01 метра.

    Предыдущий рекорд принадлежал Асмиру Беговичу, который в 2013 году забил с 91,9 метра.

    • 25-летний Кинг стоит на рынке 100 тысяч евро.
    • В текущем сезоне Лиги 2 он провел 2 матча, пропустил 1 гол.
    • Он выступает за «Ньюпорт» с 2019 года.

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    Источник: официальный сайт Книги рекордов Гиннесса

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    Сегодня, 20:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +19832

      DOCTOR PENALTY 2 минуты назад

      Дас ист фантастишь!!!

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      Рейтинг: +901

      PassCSKA 1 час назад

      Еще и фамилия в тему)) Красавчик!

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