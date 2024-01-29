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    • Рэшфорд пропустил тренировку и матч «МЮ» из-за болезни, но его ранее видели в ночном клубе

    Рэшфорд пропустил тренировку и матч «МЮ» из-за болезни, но его ранее видели в ночном клубе

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может быть оштрафован клубом в размере зарплаты за две недели. По данным The Sun, эта сумма составляет 650 000 фунтов.

    В пятницу Рэшфорд пропустил тренировку команды, сославшись на болезнь. В воскресенье он не играл за «МЮ» против «Ньюпорт Каунти» в Кубке Англии.

    Игрок прилетал в Белфаст, чтобы встретиться с приятелем Ро-Шоном Уильямсом, который играет за «Ларн». После появившихся видеозаписей в сети, Рэшфорд сказал, что был на вечеринке только в среду. Впоследствии выяснилось, что он был там и на следующий день, в четверг.

    Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг прокомментировал ситуацию так: «Это внутреннее дело, и я с ним разберусь».

    «Когда впервые было высказано предположение, что Маркус пропустил тренировку, потому что его не было дома накануне вечером, он отрицал это. Удивительно, что он думал, что сможет прийти в клуб, полный людей, и заявить, что этого не было. Тренер будет очень разочарован», – отметил анонимный источник.

    • «МЮ» в воскресенье выиграл у «Ньюпорта» в гостях со счетом 4:2.
    • Рэшфорд провел в этом сезоне 26 матчей, забил 4 гола и отдал 5 передач.

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    Источник: The Sun

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    Комментарии (1)
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1706524003
    Эту болезнь он подхватил в ночном клубе
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