Рэшфорд пропустил тренировку и матч «МЮ» из-за болезни, но его ранее видели в ночном клубе

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может быть оштрафован клубом в размере зарплаты за две недели. По данным The Sun, эта сумма составляет 650 000 фунтов.

В пятницу Рэшфорд пропустил тренировку команды, сославшись на болезнь. В воскресенье он не играл за «МЮ» против «Ньюпорт Каунти» в Кубке Англии.

Игрок прилетал в Белфаст, чтобы встретиться с приятелем Ро-Шоном Уильямсом, который играет за «Ларн». После появившихся видеозаписей в сети, Рэшфорд сказал, что был на вечеринке только в среду. Впоследствии выяснилось, что он был там и на следующий день, в четверг.

Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг прокомментировал ситуацию так: «Это внутреннее дело, и я с ним разберусь».

«Когда впервые было высказано предположение, что Маркус пропустил тренировку, потому что его не было дома накануне вечером, он отрицал это. Удивительно, что он думал, что сможет прийти в клуб, полный людей, и заявить, что этого не было. Тренер будет очень разочарован», – отметил анонимный источник.