- 1 марта 2021
- 12:19 «Шеффилд Юнайтед» повторил антирекорд английского футбола, проиграв 21 из 26 стартовых матчей чемпионата
- 22 января 2021
- 20:59 Видео Вратарь «Ньюпорта» Кинг забил самый дальний гол в истории футбола 6
- 13 сентября 2019
- 18:40 Игрока «Ньюпорта» дисквалифицировали на пять матчей за укус соперника 2
- 17 февраля 2019
- 06:58 Фоден: «Условия в Ньюпорте – худшие в моей карьере» 1
- 16 февраля 2019
- 23:14 Гвардиола: «Давид Силва играет невероятно. Ему 33 года, и он выступает на таком уровне» 3
- 22:34 Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Ньюпорт» и вышел в 1/4 финала 2
- 20:23 Зинченко – в старте «Манчестер Сити» на матч с «Ньюпортом» 2
- 7 февраля 2019
- 01:46 Определились все участники 1/8 финала Кубка Англии 1
- 6 февраля 2019
- 00:55 Кубок Англии. «Ньюпорт», «Вулверхэмптон», «КПР» и «Брентфорд» — в 1/8 финала
- 26 января 2019
- 20:00 Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» и другие результаты 1
- 6 января 2019
- 21:23 Кубок Англии. «Лестер» проиграл «Ньюпорту» и вылетел из турнира
- 8 февраля 2018
- 00:38 Кубок Англии. «Тоттенхэм» прошел «Ньюпорт» в 200 матче Покеттино, Ламела забил впервые за 17 месяцев
- 7 февраля 2018
- 14:27 Тренер «Ньюпорта»: «Пока «Тоттенхэм» обыгрывал «МЮ», я потерял футболиста, ставшего тату-мастером»
- 28 января 2018
- 08:27 Кейн – первый игрок в этом сезоне, покоривший отметку в 30 голов 3
- 27 января 2018
- 22:23 Кубок Англии. Кейн спас «Тоттенхэм» от вылета от «Ньюпорта», команды ждет переигровка 4
- 7 января 2018
- 17:22 Кубок Англии. «Ньюпорт» одержал волевую победу над «Лидсом» и прошел в 1/16 впервые с 1979 года
- 19 января 2016
- 00:15 Кубок Англии. «Блэкберн» в меньшинстве обыграл «Ньюпорт»
- 19 октября 2015
- 19:00 В Англии болельщик заменил травмированного судью 5