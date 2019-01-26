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    Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» и другие результаты

    В матче 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» дома разгромил «Бернли». Команда Хосепа Гвардиолы вышла в следующую стадию турнира.

    Остальные результаты 1/16 финала Кубка Англии:

    Кубок Англии. 1/16 финала

    Манчестер Сити – Бернли – 5:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Габриэл Жезус, 23; 2:0 – Б. Силва, 53; 3:0 – де Брюйне, 61; 4:0 – Лонг, 73 (автогол); 5:0 – Агуэро, 85 (с пенальти).

    Брайтон – Вест Бромвич – 0:0 (0:0)

    Донкастер – Олдхэм – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Вайтмен, 68; 1:1 – Кларк, 84; 2:1 – Вайтмен, 90 (с пенальти).

    Мидлсбро – Ньюпорт Каунти – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Айяла, 51; 1:1 – Долан, 90+4.

    Ньюкасл – Уотфорд – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Грей, 61; 0:2 – Саксес, 90.

    Портсмут – Куинз Парк Рейнджерс – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Браун, 63: 1:1 – Веллс, 74.

    Суонси Сити – Гиллинхэм – 4:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – МакБерни, 10; 2:0 – МакБерни, 32; 2:1 – Рис, 51; 3:1 – Целина, 73; 4:1 – Маккэй, 84.

    Шрусбери Таун – Вулверхэмптон – 2:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Дочерти, 47; 2:0 – Ватерфолл, 71; 2:1 – Хименес, 75; 2:2 – Дохэрти, 90+3.

    Календарь Кубка Англии

    Результаты Кубка Англии

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.01.2019 20:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 26 января 2019, 22:16

      Столько ничей - капец, это же всё будут переигровки...

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