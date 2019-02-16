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    Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Ньюпорт» и вышел в 1/4 финала

    «Манчестер Сити» обыграл «Ньюпор Каунти» в матче 1/8 финала Кубка Англии со счетом 4:1.

    Украинский полузащитник Александр Зинченко вышел в стартовом составе «Ман Сити» и отыграл весь матч.

    Команда Хосепа Гвардиолы вышла в 1/4 финала.

    «Ньюпор Каунти» выступает в четвертом дивизионе Англии.

    Кубок Англии. 1/8 финала

    Ньюпорт Каунти – Манчестер Сити – 1:4 (0:0)

    Голы: 0:1 – Сане, 51; 0:2 – Фоден, 75; 1:2 – Амонд, 88; 1:3 – Фоден, 89; 1:4 – Марез, 90+4.

    Календарь Кубка Англии

    Результаты Кубка Англии

    Источник: «Бомбардир»

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    16.02.2019 22:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 февраля 2019, 12:28

      Ман Сити приходится играть на трех фронтах. Однако для ротации есть классные игроки ,которые могут помочь в любую минуту.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 февраля 2019, 22:49

      Пеп Марезу дал сыграть в основе в кубковом матче, а игроки основы Силва, де Брюйне и Стерлинг остались на лавочке.

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