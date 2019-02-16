Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Ньюпорт» и вышел в 1/4 финала

Ман Сити приходится играть на трех фронтах. Однако для ротации есть классные игроки ,которые могут помочь в любую минуту.
«Манчестер Сити» обыграл «Ньюпор Каунти» в матче 1/8 финала Кубка Англии со счетом 4:1.
Украинский полузащитник Александр Зинченко вышел в стартовом составе «Ман Сити» и отыграл весь матч.
Команда Хосепа Гвардиолы вышла в 1/4 финала.
«Ньюпор Каунти» выступает в четвертом дивизионе Англии.
Кубок Англии. 1/8 финала
Ньюпорт Каунти – Манчестер Сити – 1:4 (0:0)
Голы: 0:1 – Сане, 51; 0:2 – Фоден, 75; 1:2 – Амонд, 88; 1:3 – Фоден, 89; 1:4 – Марез, 90+4.