Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Стокпорт Каунти
|28
|17
|6
|5
|58:28
|++30
|57
|2.
|Рексхэм
|27
|15
|7
|5
|54:37
|++17
|52
|3.
|Мэнсфилд Таун
|28
|13
|12
|3
|47:24
|++23
|51
|4.
|Бэрроу
|29
|13
|11
|5
|42:30
|++12
|50
|5.
|Крю Александра
|29
|14
|8
|7
|55:44
|++11
|50
|6.
|Милтон Кинс Донс
|28
|14
|6
|8
|47:36
|++11
|48
|7.
|Ноттс Каунти
|28
|13
|5
|10
|61:53
|++8
|44
|8.
|Уимблдон
|28
|11
|9
|8
|44:34
|++10
|42
|9.
|Гиллинхэм
|28
|13
|3
|12
|25:34
|-9
|42
|10.
|Аккрингтон Стэнли
|28
|12
|5
|11
|42:38
|++4
|41
|11.
|Хэрроджейт
|27
|12
|4
|11
|34:35
|-1
|40
|12.
|Кроули Таун
|27
|12
|3
|12
|43:45
|-2
|39
|13.
|Моркамб
|27
|10
|8
|9
|40:43
|-3
|38
|14.
|Уолсолл
|27
|10
|7
|10
|41:39
|++2
|37
|15.
|Суиндон Таун
|29
|10
|7
|12
|52:54
|-2
|37
|16.
|Транмер
|29
|11
|3
|15
|45:43
|++2
|36
|17.
|Брэдфорд Сити
|29
|9
|9
|11
|35:39
|-4
|36
|18.
|Ньюпорт Каунти
|28
|9
|8
|11
|39:44
|-5
|35
|19.
|Солфорд Сити
|29
|8
|7
|14
|39:51
|-12
|31
|20.
|Гримсби Таун
|28
|6
|10
|12
|41:51
|-10
|28
|21.
|Колчестер Юнайтед
|29
|8
|4
|17
|39:55
|-16
|28
|22.
|Донкастер Роверс
|28
|8
|4
|16
|32:52
|-20
|28
|23.
|Саттон Юнайтед
|28
|4
|9
|15
|32:55
|-23
|21
|24.
|Форест Грин
|28
|4
|7
|17
|27:50
|-23
|19
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Рексхэм
|14
|11
|2
|1
|43:21
|++22
|35
|2.
|Стокпорт Каунти
|15
|10
|3
|2
|31:11
|++20
|33
|3.
|Ноттс Каунти
|14
|10
|1
|3
|36:20
|++16
|31
|4.
|Милтон Кинс Донс
|15
|9
|3
|3
|26:15
|++11
|30
|5.
|Крю Александра
|15
|9
|3
|3
|30:22
|++8
|30
|6.
|Суиндон Таун
|14
|8
|2
|4
|29:19
|++10
|26
|7.
|Аккрингтон Стэнли
|15
|8
|2
|5
|25:18
|++7
|26
|8.
|Транмер
|14
|8
|1
|5
|29:19
|++10
|25
|9.
|Кроули Таун
|14
|8
|0
|6
|25:19
|++6
|24
|10.
|Мэнсфилд Таун
|13
|6
|6
|1
|17:8
|++9
|24
|11.
|Ньюпорт Каунти
|14
|6
|6
|2
|26:18
|++8
|24
|12.
|Бэрроу
|13
|6
|6
|1
|16:11
|++5
|24
|13.
|Гиллинхэм
|14
|7
|2
|5
|14:16
|-2
|23
|14.
|Уолсолл
|13
|6
|5
|2
|17:10
|++7
|23
|15.
|Моркамб
|14
|5
|7
|2
|20:14
|++6
|22
|16.
|Уимблдон
|13
|6
|3
|4
|28:19
|++9
|21
|17.
|Донкастер Роверс
|15
|6
|2
|7
|20:26
|-6
|20
|18.
|Гримсби Таун
|15
|5
|4
|6
|25:29
|-4
|19
|19.
|Брэдфорд Сити
|13
|4
|6
|3
|15:16
|-1
|18
|20.
|Хэрроджейт
|14
|5
|2
|7
|18:21
|-3
|17
|21.
|Колчестер Юнайтед
|14
|4
|3
|7
|21:26
|-5
|15
|22.
|Саттон Юнайтед
|14
|3
|5
|6
|19:20
|-1
|14
|23.
|Солфорд Сити
|13
|2
|4
|7
|17:28
|-11
|10
|24.
|Форест Грин
|15
|2
|3
|10
|14:27
|-13
|9
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мэнсфилд Таун
|15
|7
|6
|2
|30:16
|++14
|27
|2.
|Бэрроу
|16
|7
|5
|4
|26:19
|++7
|26
|3.
|Стокпорт Каунти
|13
|7
|3
|3
|27:17
|++10
|24
|4.
|Хэрроджейт
|13
|7
|2
|4
|16:14
|++2
|23
|5.
|Солфорд Сити
|16
|6
|3
|7
|22:23
|-1
|21
|6.
|Уимблдон
|15
|5
|6
|4
|16:15
|++1
|21
|7.
|Крю Александра
|14
|5
|5
|4
|25:22
|++3
|20
|8.
|Гиллинхэм
|14
|6
|1
|7
|11:18
|-7
|19
|9.
|Милтон Кинс Донс
|13
|5
|3
|5
|21:21
|0
|18
|10.
|Брэдфорд Сити
|16
|5
|3
|8
|20:23
|-3
|18
|11.
|Рексхэм
|13
|4
|5
|4
|11:16
|-5
|17
|12.
|Моркамб
|13
|5
|1
|7
|20:29
|-9
|16
|13.
|Аккрингтон Стэнли
|13
|4
|3
|6
|17:20
|-3
|15
|14.
|Кроули Таун
|13
|4
|3
|6
|18:26
|-8
|15
|15.
|Уолсолл
|14
|4
|2
|8
|24:29
|-5
|14
|16.
|Колчестер Юнайтед
|15
|4
|1
|10
|18:29
|-11
|13
|17.
|Ноттс Каунти
|14
|3
|4
|7
|25:33
|-8
|13
|18.
|Транмер
|15
|3
|2
|10
|16:24
|-8
|11
|19.
|Ньюпорт Каунти
|14
|3
|2
|9
|13:26
|-13
|11
|20.
|Суиндон Таун
|15
|2
|5
|8
|23:35
|-12
|11
|21.
|Форест Грин
|13
|2
|4
|7
|13:23
|-10
|10
|22.
|Гримсби Таун
|13
|1
|6
|6
|16:22
|-6
|9
|23.
|Донкастер Роверс
|13
|2
|2
|9
|12:26
|-14
|8
|24.
|Саттон Юнайтед
|14
|1
|4
|9
|13:35
|-22
|7