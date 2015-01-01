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    Ньюпорт Каунти - таблица

    Город Ньюпорт
    Дивизион Англия-Вторая Футбольная Лига
    Сайт www.newport-county.co.uk
    Стадион Родни Парад
    Тренер Грэм Кофлан
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Стокпорт Каунти 28 17 6 5 58:28 ++30 57
    2. Рексхэм 27 15 7 5 54:37 ++17 52
    3. Мэнсфилд Таун 28 13 12 3 47:24 ++23 51
    4. Бэрроу 29 13 11 5 42:30 ++12 50
    5. Крю Александра 29 14 8 7 55:44 ++11 50
    6. Милтон Кинс Донс 28 14 6 8 47:36 ++11 48
    7. Ноттс Каунти 28 13 5 10 61:53 ++8 44
    8. Уимблдон 28 11 9 8 44:34 ++10 42
    9. Гиллинхэм 28 13 3 12 25:34 -9 42
    10. Аккрингтон Стэнли 28 12 5 11 42:38 ++4 41
    11. Хэрроджейт 27 12 4 11 34:35 -1 40
    12. Кроули Таун 27 12 3 12 43:45 -2 39
    13. Моркамб 27 10 8 9 40:43 -3 38
    14. Уолсолл 27 10 7 10 41:39 ++2 37
    15. Суиндон Таун 29 10 7 12 52:54 -2 37
    16. Транмер 29 11 3 15 45:43 ++2 36
    17. Брэдфорд Сити 29 9 9 11 35:39 -4 36
    18. Ньюпорт Каунти 28 9 8 11 39:44 -5 35
    19. Солфорд Сити 29 8 7 14 39:51 -12 31
    20. Гримсби Таун 28 6 10 12 41:51 -10 28
    21. Колчестер Юнайтед 29 8 4 17 39:55 -16 28
    22. Донкастер Роверс 28 8 4 16 32:52 -20 28
    23. Саттон Юнайтед 28 4 9 15 32:55 -23 21
    24. Форест Грин 28 4 7 17 27:50 -23 19
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Рексхэм 14 11 2 1 43:21 ++22 35
    2. Стокпорт Каунти 15 10 3 2 31:11 ++20 33
    3. Ноттс Каунти 14 10 1 3 36:20 ++16 31
    4. Милтон Кинс Донс 15 9 3 3 26:15 ++11 30
    5. Крю Александра 15 9 3 3 30:22 ++8 30
    6. Суиндон Таун 14 8 2 4 29:19 ++10 26
    7. Аккрингтон Стэнли 15 8 2 5 25:18 ++7 26
    8. Транмер 14 8 1 5 29:19 ++10 25
    9. Кроули Таун 14 8 0 6 25:19 ++6 24
    10. Мэнсфилд Таун 13 6 6 1 17:8 ++9 24
    11. Ньюпорт Каунти 14 6 6 2 26:18 ++8 24
    12. Бэрроу 13 6 6 1 16:11 ++5 24
    13. Гиллинхэм 14 7 2 5 14:16 -2 23
    14. Уолсолл 13 6 5 2 17:10 ++7 23
    15. Моркамб 14 5 7 2 20:14 ++6 22
    16. Уимблдон 13 6 3 4 28:19 ++9 21
    17. Донкастер Роверс 15 6 2 7 20:26 -6 20
    18. Гримсби Таун 15 5 4 6 25:29 -4 19
    19. Брэдфорд Сити 13 4 6 3 15:16 -1 18
    20. Хэрроджейт 14 5 2 7 18:21 -3 17
    21. Колчестер Юнайтед 14 4 3 7 21:26 -5 15
    22. Саттон Юнайтед 14 3 5 6 19:20 -1 14
    23. Солфорд Сити 13 2 4 7 17:28 -11 10
    24. Форест Грин 15 2 3 10 14:27 -13 9
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Мэнсфилд Таун 15 7 6 2 30:16 ++14 27
    2. Бэрроу 16 7 5 4 26:19 ++7 26
    3. Стокпорт Каунти 13 7 3 3 27:17 ++10 24
    4. Хэрроджейт 13 7 2 4 16:14 ++2 23
    5. Солфорд Сити 16 6 3 7 22:23 -1 21
    6. Уимблдон 15 5 6 4 16:15 ++1 21
    7. Крю Александра 14 5 5 4 25:22 ++3 20
    8. Гиллинхэм 14 6 1 7 11:18 -7 19
    9. Милтон Кинс Донс 13 5 3 5 21:21 0 18
    10. Брэдфорд Сити 16 5 3 8 20:23 -3 18
    11. Рексхэм 13 4 5 4 11:16 -5 17
    12. Моркамб 13 5 1 7 20:29 -9 16
    13. Аккрингтон Стэнли 13 4 3 6 17:20 -3 15
    14. Кроули Таун 13 4 3 6 18:26 -8 15
    15. Уолсолл 14 4 2 8 24:29 -5 14
    16. Колчестер Юнайтед 15 4 1 10 18:29 -11 13
    17. Ноттс Каунти 14 3 4 7 25:33 -8 13
    18. Транмер 15 3 2 10 16:24 -8 11
    19. Ньюпорт Каунти 14 3 2 9 13:26 -13 11
    20. Суиндон Таун 15 2 5 8 23:35 -12 11
    21. Форест Грин 13 2 4 7 13:23 -10 10
    22. Гримсби Таун 13 1 6 6 16:22 -6 9
    23. Донкастер Роверс 13 2 2 9 12:26 -14 8
    24. Саттон Юнайтед 14 1 4 9 13:35 -22 7
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