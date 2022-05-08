- 18 января
- 09:12 Фото Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
- 8 мая 2022
- 00:25 «Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0 1
- 9 января 2021
- 19:59 Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
- 15 января 2020
- 00:58 Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала 1
- 8 января 2020
- 07:42 Scotsman: российский клуб борется с «Селтиком» и «Спортингом» за подписание словенского форварда Спорара 2
- 19 декабря 2019
- 17:21 «Бристоль Роверс» оштрафован за гомофобные кричалки фанатов против «Брайтона» 1
- 17 февраля 2019
- 18:30 Кубок Англии. «Вулверхэмптон» обыграл «Бристоль» и вышел в четвертьфинал
- 7 февраля 2019
- 01:46 Определились все участники 1/8 финала Кубка Англии 1
- 20 июня 2018
- 14:05 Фото ЦСКА объявил о договоренности с «Бристоль Сити» по трансферу Магнуссона 11
- 7 марта 2018
- 00:53 Чемпионшип. «Астон Вилла» разгромила «Сандерленд», «Кардифф» выиграл дома и другие результаты 3
- 28 октября 2017
- 21:26 Чемпионшип. «Халл Сити» Слуцкого проиграл дома «Ноттингем Форест» и другие результаты 10
- 19 июля 2017
- 10:29 Видео Слуцкий: «Был очень зол на команду, в перерыве устроил серьезный разговор» 9
- 18 июля 2017
- 22:51 Товарищеский матч. «Халл Сити» обыграл «Бристоль», победа стала для «тигров» первой при Слуцком 5