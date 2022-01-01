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Бристоль Роверс
Состав
€ 2 млн
Бристоль Роверс - состав команды
Бристоль
Англия. Вторая лига
Стадион:
Мемориал Стэдиум
Сайт:
http://www.bristolrovers.co.uk
Тренер:
Шон Норс
Состав
Статистика
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
2
Джеймс Томас
Защ
30
€ 0.3 млн
4
Балмер Кофи
Защ
25
€ 0.3 млн
12
Локьер Том
Защ
31
€ 0.25 млн
14
Паррингтон Бен
Защ
30
€ 0.2 млн
23
Саутэм-Хейлз Маколей
Защ
30
€ 0.15 млн
26
Riley Harbottle
Защ
-
6
Мола Клинтон
Пол
25
€ 0.25 млн
25
Хоули Райан
Пол
22
€ 0.1 млн
21
Смолвуд Ричард
Пол
35
€ 0.025 млн
22
Keenan Gough
Пол
-
15
Ryan De Havilland
Пол
-
24
Tommy Leigh
Пол
-
20
Josh McEachran
Пол
-
29
Кавен Фабрицио
Нап
24
€ 0.35 млн
7
Форде Шакай
Нап
22
€ 0.225 млн
10
Камва Бобби
Нап
26
€ 0.175 млн
39
Мортон Каллум
Нап
26
€ 0.15 млн
18
Mees Rijks
Нап
-
9
Joe Quigley
Нап
-
17
Ciaran Kelly
Нап
-
9
Promise Omochere
Нап
-
11
Jack Aitchison
Нап
-
5
Alfie Kilgour
Нап
-
3
Jack Sparkes
Нап
-
19
E. Harrison
Нап
-
4
Taylor Moore
Нап
-
Всего игроков: 26, из них вратарей: 0, защитников: 6, полузащитников: 7, нападающих: 13
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