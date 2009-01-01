Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 2 млн

Бристоль Роверс - турнирная таблица

Бристоль
Англия. Вторая лига
Стадион:
Мемориал Стэдиум
Сайт:
http://www.bristolrovers.co.uk
Тренер:
Шон Норс
Состав Статистика Новости Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Суиндон Таун
2
Барнет
3
Бристоль Роверс
4
Йорк Сити
5
Челтенхэм
6
Уолсолл
7
Гримсби Таун
8
Флитвуд
9
Крю Александра
10
Транмер
11
Гиллинхэм
12
Честерфилд
13
Колчестер Юнайтед
14
Олдхэм
15
Солфорд Сити
16
Ротерхэм
17
Нортгемптон Таун
18
Шрусбери Таун
19
Ньюпорт Каунти
20
Эксетер Сити
21
Аккрингтон Стэнли
22
Порт Вейл
23
Кроули Таун
24
Рочдейл
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
4
1
2
11
11
0
13
6
3
3
0
14
9
5
12
6
4
0
2
12
8
4
12
6
3
2
1
13
8
5
11
6
3
2
1
13
10
3
11
6
2
4
0
8
4
4
10
6
2
4
0
9
6
3
10
6
2
4
0
7
4
3
10
6
2
4
0
6
4
2
10
6
2
3
1
9
7
2
9
6
2
3
1
8
6
2
9
6
2
2
2
8
8
0
8
6
2
2
2
7
9
-2
8
6
2
1
3
8
7
1
7
6
2
1
3
7
9
-2
7
6
1
3
2
9
10
-1
6
6
1
3
2
3
5
-2
6
6
2
0
4
4
10
-6
6
6
1
2
3
10
11
-1
5
6
1
2
3
4
5
-1
5
6
1
2
3
10
13
-3
5
7
1
2
4
4
10
-6
5
6
1
1
4
6
11
-5
4
6
1
1
4
5
10
-5
4
Команда
1
Суиндон Таун
2
Йорк Сити
3
Бристоль Роверс
4
Транмер
5
Барнет
6
Гримсби Таун
7
Челтенхэм
8
Колчестер Юнайтед
9
Олдхэм
10
Шрусбери Таун
11
Солфорд Сити
12
Ньюпорт Каунти
13
Флитвуд
14
Эксетер Сити
15
Аккрингтон Стэнли
16
Ротерхэм
17
Крю Александра
18
Уолсолл
19
Нортгемптон Таун
20
Порт Вейл
21
Гиллинхэм
22
Рочдейл
23
Честерфилд
24
Кроули Таун
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
11
4
7
12
3
3
0
0
9
3
6
9
3
3
0
0
8
3
5
9
3
2
1
0
6
2
4
7
3
2
1
0
7
4
3
7
3
2
1
0
5
2
3
7
3
2
1
0
7
5
2
7
3
2
1
0
4
2
2
7
3
2
0
1
6
2
4
6
3
2
0
1
4
3
1
6
3
2
0
1
3
2
1
6
3
1
2
0
6
3
3
5
3
1
2
0
3
1
2
5
3
1
2
0
3
1
2
5
3
1
2
0
7
6
1
5
3
1
2
0
6
5
1
5
3
1
2
0
4
3
1
5
3
1
2
0
3
2
1
5
3
1
2
0
2
1
1
5
3
1
2
0
2
1
1
5
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
0
2
5
6
-1
3
3
0
2
1
4
5
-1
2
3
0
0
3
1
6
-5
0
Команда
1
Честерфилд
2
Гиллинхэм
3
Уолсолл
4
Барнет
5
Флитвуд
6
Крю Александра
7
Челтенхэм
8
Кроули Таун
9
Гримсби Таун
10
Бристоль Роверс
11
Йорк Сити
12
Транмер
13
Ротерхэм
14
Солфорд Сити
15
Олдхэм
16
Нортгемптон Таун
17
Колчестер Юнайтед
18
Рочдейл
19
Суиндон Таун
20
Эксетер Сити
21
Ньюпорт Каунти
22
Аккрингтон Стэнли
23
Порт Вейл
24
Шрусбери Таун
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
4
3
1
6
3
1
2
0
5
2
3
5
3
1
2
0
5
2
3
5
3
1
2
0
7
5
2
5
3
1
2
0
4
3
1
5
3
1
2
0
2
1
1
5
3
1
1
1
6
5
1
4
3
1
1
1
5
5
0
4
3
0
3
0
4
4
0
3
3
1
0
2
4
5
-1
3
3
0
2
1
4
5
-1
2
3
0
2
1
3
5
-2
2
3
0
1
2
3
5
-2
1
3
0
1
2
4
7
-3
1
3
0
1
2
2
5
-3
1
3
0
1
2
1
4
-3
1
3
0
1
2
3
7
-4
1
3
0
1
2
0
4
-4
1
3
0
1
2
0
7
-7
1
3
0
0
3
1
4
-3
0
3
0
0
3
4
8
-4
0
3
0
0
3
3
7
-4
0
4
0
0
4
2
9
-7
0
3
0
0
3
0
7
-7
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
ФотоКордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
2
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
1
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Реакция Мостового на комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:32
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+