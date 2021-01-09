Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»

Участник плей-офф Лиги Европы «Лестер» крупно победил в 1/32 финала Кубка Англии «Сток Сити». Все мячи забили разные футболисты.
В другой встрече аутсайдер АПЛ «Шеффилд Юнайтед» оказался сильнее «Бристоль Роверс».
Кубок Англии. 1/32 финала
Сток Сити – Лестер – 0:4 (0:1)
Голы: 0:1 – Джастин, 34; 0:2 – Олбрайтон, 59; 0:3 – Перес, 79; 0:4 – Барнс, 81.
Бристоль Роверс – Шеффилд Юнайтед – 2:3 (1:1)
Голы: 0:1 – Дей, 6 (в свои ворота); 1:1 – Килгур, 21; 1:2 – Бурк, 59; 2:2 – Эхмер, 62; 2:3 – Богль, 63.
Источник: Бомбардир.ру