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«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0

Английский «Бристоль Роверс» оформил выход в Лигу 1 (третий по силе дивизион) по итогам последнего тура Лиги 2. Чтобы повыситься в классе напрямую, бристольцам нужно было побеждать «Сканторп» с разницей 5+ голов.

В итоге «Бристоль Роверс» победил 7:0 (2:0 после первого тайма) и засчет нужной разницы опередил «Нортхэмптон», у которого тоже 80 очков.

  • «Сканторп» – последняя команда Лиги 2, вылетевшая досрочно.
  • «Бристоль Роверс» основан в 1883 году.
  • За эти 138 лет команда ни разу не выступала в высшем дивизионе.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Бомбардир.ру

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