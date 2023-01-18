Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника

Футболист английского «Бристоль Роверс» Ник Андертон с июля проходит лечение от рака костей. Его поддержали партнеры.

Игроки клуба и главный тренер Джоуи Бартон побрились наголо. Кроме того, футболисты собрали 25 тысяч фунтов Андертону, а Бартон планирует пробежать Лондонский марафон, чтобы собрать еще больше денег на лечение игрока.

«Бристоль Роверс» в прошлом году вышел в Лигу 1 (3-й по силе дивизион Англии).

Команда идет на 9-м месте.

26-летний Андертон стоит 200 тысяч евро. Он в «Бристоль Роверс» с 2021 года.

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