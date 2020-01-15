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    Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала

    Во вторник состоялись пять матчей-переигровок 1/32 финала Кубка Англии.

    Победы, а соответственно и путeвки в следующий раунд турнира, добыли «Рединг», «Ковентри Сити», «Ньюкасл», «Шрусбери Таун» и «Тоттенхэм».

    Кубок Англии. 1/32 финала

    Блэкпул – Рединг – 0:2 (0:1)

    Ковентри Сити – Бристоль Роверс – 3:0 (1:0)

    Ньюкасл Юнайтед – Рочдейл – 4:1 (3:0)

    Шрусбери Таун – Бристоль Сити – 1:0 (0:0)

    Тоттенхэм – Мидлсбро – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Ло Чельсо, 2; 2:0 – Ламела, 15; 2:1 – Сэйвилл, 83.

    Календарь Кубка Англии

    Результаты Кубка Англии

    Источник: «Бомбардир»

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    15.01.2020 00:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9152

      Cules2013 15 января, 09:22

      2-1 на 83 минуте - весёлая была концовка, как я понимаю

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