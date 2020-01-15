Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала

2-1 на 83 минуте - весёлая была концовка, как я понимаю
Во вторник состоялись пять матчей-переигровок 1/32 финала Кубка Англии.
Победы, а соответственно и путeвки в следующий раунд турнира, добыли «Рединг», «Ковентри Сити», «Ньюкасл», «Шрусбери Таун» и «Тоттенхэм».
Кубок Англии. 1/32 финала
Ковентри Сити – Бристоль Роверс – 3:0 (1:0)
Ньюкасл Юнайтед – Рочдейл – 4:1 (3:0)
Шрусбери Таун – Бристоль Сити – 1:0 (0:0)
Тоттенхэм – Мидлсбро – 2:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Ло Чельсо, 2; 2:0 – Ламела, 15; 2:1 – Сэйвилл, 83.