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Ньюкасл - Рочдейл

14.01.2020, Вторник, 22:45 мск Ньюкасл-апон-Тайн, стадион Сент-Джеймс Парк Англия. Кубок, 1/32 финала Ньюкасл - Рочдейл
Англия. Кубок (2019/2020)
1/32 финала
4 января, суббота 15:31 Рочдейл 1:1 Ньюкасл
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