Покеттино: «Ничья с «Рочдейлом»? В Кубке Англии творится магия»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал ничью в матче 1/8 финала Кубка Англии против «Рочдейла» (2:2).

«В Кубке Англии творится магия. Мы в той же ситуации, как и прежде, — нас ждет переигровка на «Уэмбли».

Удивлен ли я игрой «Рочдейла»? Нет. Это совершенно особое соревнование. «Ньюпорт» провел с нами фантастический матч в прошлом туре, а потом проиграл 0:5 в своей лиге. Здесь всегда большая мотивация. Непросто играть такие матчи. Конечно, мы хотели победить, но у нас еще есть возможность сделать это.

Вся команда в порядке, и у нас будет еще одна игра, в которой ребята смогут побороться. У нас есть возможность пройти дальше», — сказал Покеттино.

Напомним, что в этом матче в составе «шпор» дебютировал нападающий Лукас Моура.