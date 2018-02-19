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    Покеттино: «Ничья с «Рочдейлом»? В Кубке Англии творится магия»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал ничью в матче 1/8 финала Кубка Англии против «Рочдейла» (2:2).

    «В Кубке Англии творится магия. Мы в той же ситуации, как и прежде, — нас ждет переигровка на «Уэмбли».

    Удивлен ли я игрой «Рочдейла»? Нет. Это совершенно особое соревнование. «Ньюпорт» провел с нами фантастический матч в прошлом туре, а потом проиграл 0:5 в своей лиге. Здесь всегда большая мотивация. Непросто играть такие матчи. Конечно, мы хотели победить, но у нас еще есть возможность сделать это.

    Вся команда в порядке, и у нас будет еще одна игра, в которой ребята смогут побороться. У нас есть возможность пройти дальше», — сказал Покеттино.

    Напомним, что в этом матче в составе «шпор» дебютировал нападающий Лукас Моура.

    Источник: BBC

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    19.02.2018 00:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 19 февраля 2018, 04:42

      Да - Рочдейл!!! Ставка сработала!!!

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