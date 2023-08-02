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Бразилия. Серия А
Команды
Сан-Паулу
Лукас Моура
€ 2 млн
Лукас Моура
Сан-Паулу
13 августа 1992 (34), Сан-Паулу
#7 | Нападающий
173 см | 81 кг
Бразилия
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Фото
Экс-игрок «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Лукас Моура вернулся в клуб, в котором начинал карьеру
2023.08.02 21:29
«Тоттенхэм» объявил об уходе трех футболистов
2023.06.15 22:44
1
«Тоттенхэм» объявил об уходе игрока, выведшего команду в финал ЛЧ
2023.05.18 20:29
1
В «Тоттенхэме» определились с будущим Моуры
2023.01.12 10:30
АПЛ. «Ньюкасл» ушел от поражения в концовке матча с «Тоттенхэмом»
2020.09.27 18:05
2
Моура – о потерях Сона и Кейна: «Игрокам «Тоттенхэма» нельзя из-за этого плакать»
2020.02.21 11:12
1
Моура при Моуринью забил три гола в сезоне АПЛ в пяти матчах. При Покеттино – один в десяти
2019.12.15 19:14
Daily Star: Моура и Дайер – приоритетные трансферные цели «Манчестер Юнайтед»
2019.09.22 14:58
1
Видео
УЕФА назвал номинантов на звание лучшего гола 1-го тура группового этапа ЛЧ
2019.09.19 09:35
6
Mundo Deportivo: «Барселона» хотела купить у «Тоттенхэма» Моуру
2019.09.05 08:23
3
Видео
«Тоттенхэм» продлил соглашение с Моурой
2019.08.09 18:17
Неймара в сборной Бразилии может заменить Винисиус, Коста, Моура или Виллиан
2019.06.06 20:43
2
Шесть игроков «Ливерпуля» и пять – «Аякса» вошли в команду сезона Лиги чемпионов
2019.06.02 18:49
4
Видео
B/R Football представил ролик к финалу ЛЧ в стиле Симпсонов, где Салах – школьник, а Моура – малыш
2019.05.31 23:24
5
Моура: «МЮ» предлагал мне вариант с арендой из «ПСЖ». Я не был на это готов»
2019.05.31 21:46
Видео
Мяч Месси со штрафного «Ливерпулю» – лучший гол полуфинала ЛЧ
2019.05.10 19:00
8
Моура – лучший игрок недели в Лиге чемпионов
2019.05.10 14:24
2
Фото
Моура получил десятку от L'Equipe. Он стал десятым игроком с такой оценкой за 73 года существования газеты
2019.05.09 11:51
3
Видео
Определены претенденты на звание автора лучшего гола 1/2 финала ЛЧ
2019.05.09 09:28
2
Моура стал пятым игроком, оформившим хет-трик в 1/2 финала Лиги чемпионов
2019.05.09 08:55
1
Моура, Вейналдум и еще два футболиста претендуют на звание игрока недели в ЛЧ
2019.05.09 06:39
6
Моура забил на 96-й минуте. Это самый поздний победный гол в истории ЛЧ в играх без овертаймов
2019.05.09 01:58
Эриксен – о хет-трике Моуры: «Надеюсь, Лукасу поставят статую»
2019.05.09 00:26
5
Моура стал четвертым бразильцем, оформившим хет-трик в АПЛ
2019.04.14 06:37
Моура: «Два года назад я покинул «Ноу Камп» в слезах. Уходя вчера, я плакал от радости»
2018.12.12 18:17
1
Неймар совершил больше всех успешных обводок в этой Лиге чемпионов
2018.12.12 17:52
2
Нападающий «Тоттенхэма» Моура поддержал кандидата в президенты Бразилии, которого обвиняют в расизме
2018.09.11 06:31
Фото
Лукас Моура – лучший игрок АПЛ в августе
2018.09.07 14:20
1
Фото
Мане стал лучшим игроком августа в АПЛ по версии PFA
2018.09.04 10:36
2
Кейн: «Победу над «МЮ» можно считать серьезной заявкой в борьбе за чемпионство»
2018.08.28 09:06
14
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