Mundo Deportivo: «Барселона» хотела купить у «Тоттенхэма» Моуру

Когда ещё Малком там был? Что бы укрепить правую бровку хорошими футболистами , Дембеле , Малком, Моура ... Схема Барселоны
Во время летнего трансферного окна вингер «Тоттенхэма» Лукас Моура мог оказаться в «Барселоне».
По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб хотел купить футболиста перед дедлайном, когда стало понятно, что форвард «ПСЖ» Неймар не вернется на «Камп Ноу».
«Тоттенхэм» потребовал за бразильца более 50 миллионов евро, однако «Барса» посчитала эту сумму завышенной.
- Моура перебрался в Лондон в январе 2018 года.
- В составе «Тоттенхэма» игрок провел 63 матча, забил 17 голов и сделал семь результативных передач.
- Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.