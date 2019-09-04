Mundo Deportivo: «Барселона» хотела купить у «Тоттенхэма» Моуру

Во время летнего трансферного окна вингер «Тоттенхэма» Лукас Моура мог оказаться в «Барселоне».

По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб хотел купить футболиста перед дедлайном, когда стало понятно, что форвард «ПСЖ» Неймар не вернется на «Камп Ноу».

«Тоттенхэм» потребовал за бразильца более 50 миллионов евро, однако «Барса» посчитала эту сумму завышенной.