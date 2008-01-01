Моура – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

УЕФА признал нападающего «Тоттенхэма» Лукаса Моуру лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

В ответном полуфинальном матче с «Аяксом» (3:2, первая игра – 0:1) бразилец отметился хет-триком и принес лондонцам путевку в финал. Решающий мяч футболист отправил в сетку ворот соперника на шестой добавленной минуте.

В борьбе за звание лучшего футболиста Моура обошел полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдума (два гола во встрече против «Барселоны»), защитника мерсисайдцев Трента Александера-Арнольда (три выноса и один голевой пас) и своего партнера по команде Муссу Сиссоко.