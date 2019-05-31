Моура: «МЮ» предлагал мне вариант с арендой из «ПСЖ». Я не был на это готов»

Нападающий «Тоттенхэма» Лукас Моура сказал, что после ухода из «ПСЖ» мог подписать контракт с «Манчестер Юнайтед».

«У меня был разговор с «МЮ», но клуб предлагал мне вариант с арендой. Я не был на это готов.

Я решил, что если и уходить из «ПСЖ», то не возвращаться.

Когда я прилетел в «Тоттенхэм», увидел тренировочную базу и встретился с тренером, то решил, что хочу играть здесь», – цитирует форварда The Guardian.

Игрок сборной Бразилии перешел в лондонский клуб в январе 2018-го года за 29 миллионов евро. В текущем сезоне забил 15 голов и отдал две результативные передачи в 48-ми играх всех турниров.

Благодаря хет-трику Моуры в ворота «Аякса» команда Маурицио Покеттино вышла в финал Лиги чемпионов. Матч против «Ливерпуля» состоится завтра, 1-го июня.