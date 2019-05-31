Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    2 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    3 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?

    Моура: «МЮ» предлагал мне вариант с арендой из «ПСЖ». Я не был на это готов»

    Нападающий «Тоттенхэма» Лукас Моура сказал, что после ухода из «ПСЖ» мог подписать контракт с «Манчестер Юнайтед».

    «У меня был разговор с «МЮ», но клуб предлагал мне вариант с арендой. Я не был на это готов.

    Я решил, что если и уходить из «ПСЖ», то не возвращаться.

    Когда я прилетел в «Тоттенхэм», увидел тренировочную базу и встретился с тренером, то решил, что хочу играть здесь», – цитирует форварда The Guardian.

    Игрок сборной Бразилии перешел в лондонский клуб в январе 2018-го года за 29 миллионов евро. В текущем сезоне забил 15 голов и отдал две результативные передачи в 48-ми играх всех турниров.

    Благодаря хет-трику Моуры в ворота «Аякса» команда Маурицио Покеттино вышла в финал Лиги чемпионов. Матч против «Ливерпуля» состоится завтра, 1-го июня.

    Источник: The Guardian

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    31.05.2019 21:46
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77107
    #4
    zigbert
    71228
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru