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    Моура забил на 96-й минуте. Это самый поздний победный гол в истории ЛЧ в играх без овертаймов 

    «Тоттенхэм» обыграл «Аякс» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:2). Победный гол забил полузащтиник Лукас Моура на шестой добавленной минуте второго тайма.

    Это самый поздний победный гол в истории ЛЧ (без учета матчей с дополнительным временем), благодаря которому команда смогла пройти в следующую стадию турнира. Всего Моура забил три гола в этой встрече, все три – во втором тайме.

    В финале «Тоттенхэм» сыграет с «Ливерпулем». Игра пройдет 1 июня в Мадриде.

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    Источник: Mister Chip

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