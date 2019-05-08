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    Покеттино расплакался от счастья. Он ещe никогда не играл финалах


    5
    Голосов: 1
    Сегодня, 00:27
    Самый важный день в тренерской карьере Маурисио.

    После финального свистка тренер «шпор» не смог сдержать эмоции. Поблагодарив тен Хага за игру, он побежал к своим футболистам радоваться победе. Обнимаясь с Льорисом, Маурисио заплакал.

    Покеттино и его команду постоянно стебут за то, что они ничего не выигрывают. С аргентинцем «Тоттенхэм» стабильно занимает место в четвeрке АПЛ, но к титулу они пока не были даже близки. В 21 веке у «шпор» всего один трофей – кубок английский лиги. В тренерской карьере Маурисио – ровно ноль чашек. И ноль матчей в финалах.

    Просто посмотрите на эти эмоции:

    Прошлым летом Маурисио мог уйти из «Тоттенхэма». «Реал» хотел забрать аргентинца к себе. Но Поккетино отказался: «Это была сложная ситуация. Каждый тренер мечтает работать с как можно более классной командой, но порой ты вынужден сказать нет даже такой команде. Я не собирался сбегать. У меня есть ценности. Зачем клубу назначать тренера, который пренебрегает взятыми на себя обязательствами?»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1256

      SarJr 4 минуты назад

      вот это тот самый случай когда невозможно сказать, кто из тренеров больше заслужил победу в финале...

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      Рейтинг: +1067

      Павел Буре 19 минут назад

      В англии болею за МЮ в этой ЛЧ болел за барселоную((((. В финале буду болеть за тоттенхем вернее за почетино учитывая какие эмоции он пережил во 2 игре с манчестер сити и 2 игре с аяксом.

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