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  • Кейн: «Победу над «МЮ» можно считать серьезной заявкой в борьбе за чемпионство»

Кейн: «Победу над «МЮ» можно считать серьезной заявкой в борьбе за чемпионство»

28 августа 2018, 09:06
14

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн назвал отличным старт своей команды в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги.

«Здорово приехать на «Олд Траффорд» и победить. То, как мы сделали это, можно считать серьезной заявкой. Мы хотели начать сезон хорошо, и три победы в трех матчах – отличный показатель.

Мы не очень здорово играли в первом тайме, о чем говорит счет 0:0. Мы должны были наращивать темп. Мы забили первый гол, а затем наказали их – Лукас забил дважды, игра была сделана.

Это единственный способ выиграть чемпионат. В прошлые сезоны мы начинали неудачно, приходилось играть в догонялки. Топ-6 команд настолько сильны – нужно держаться на их уровне», – заявил Кейн.

Матч третьего тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» завершился со счетом 0:3. Лондонцы после трех туров имеют в своем активе три победы и девять очков. Они занимают вторую строчку в турнирной таблице, уступая лидирующему «Ливерпулю» лишь по дополнительным показателям.

Источник: Skysports
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Кейн Гарри Моура Лукас
Комментарии (14)
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серега кашин
1535438005
да мю давно уже не топ клуб
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vick-north-west
1535438870
Размечтался. Тоттенхэм - чемпион 1962 года, и это надолго. В 5-м туре встреча с Ливерпулем, а в 10-м - с Ман-Сити. Два поражения - и шпоры успокоятся.
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neofizer
1535439650
целый сезон впереди..какое чемпионство?!
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Cules2013
1535439871
Кейн, не беги вперёд паровоза, когда не на поле) 3 тура прошло, а он уже чемпионство хочет. Если было бы всё так просто. Честно говоря, диву даюсь, как опытные игроки, тренеры, и прочие люди из спорта раз за разом так легко поддаются сиюминутным эмоциям. Разве Кейн не знает, что ещё впереди 35! матчей, а ещё еврокубки, кубки Англии, травмы и дисквы, боксинг-дей и 150 других факторов. Раньше зимы о чемпионстве даже говорить нечего.
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Maxi_7
1535440674
Тоттенхэм в последние годы неплохо играет с командами из топ 6, но в самый ответственный момент оступается на аутсайдерах и середняках, шпоры, конечно, провели классный матч вчера, но нужно продолжать работать еще больше, и быть больше самокритичными, чтобы стать чемпионами, нужно обладать инстинктом убийцы, посмотрим привил ли Поччетино наконец его своим парням.
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zigbert
1535443318
Все в ваших руках Гарри.
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OfaZavr
1535444510
ведь начало сезона только какая еще серьезная заявка на чемпионство? предстоит много сложностей на этой длинной дороге к заветной цели.
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Павел Буре
1535445587
Если так, то Брайтон тоже МЮ победил!!! так что конкурент у тоттенхема один уже есть, думаю их будет еще очень много!!!
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Derzkiy1
1535451558
Ливерпуль поржал )))
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Мария Мария
1535469745
блин, тоттен так слаженно играл, прям механизм...а кейн то ваще красавец!!! а лукаку не мешало бы бегать побыстрее вечно не успевает в последнее время....отъелись они с мозесом ходят а не бегают...жаль хорошие игроки пропадают....может афросы после 25 выходят в тираж???
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