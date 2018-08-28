Кейн: «Победу над «МЮ» можно считать серьезной заявкой в борьбе за чемпионство»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн назвал отличным старт своей команды в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги.

«Здорово приехать на «Олд Траффорд» и победить. То, как мы сделали это, можно считать серьезной заявкой. Мы хотели начать сезон хорошо, и три победы в трех матчах – отличный показатель.

Мы не очень здорово играли в первом тайме, о чем говорит счет 0:0. Мы должны были наращивать темп. Мы забили первый гол, а затем наказали их – Лукас забил дважды, игра была сделана.

Это единственный способ выиграть чемпионат. В прошлые сезоны мы начинали неудачно, приходилось играть в догонялки. Топ-6 команд настолько сильны – нужно держаться на их уровне», – заявил Кейн.

Матч третьего тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» завершился со счетом 0:3. Лондонцы после трех туров имеют в своем активе три победы и девять очков. Они занимают вторую строчку в турнирной таблице, уступая лидирующему «Ливерпулю» лишь по дополнительным показателям.