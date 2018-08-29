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Судьи
Главный судья:
Крейг Поусон (Южный Йоркшир)
Материалы

Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм

27.08.2018, Понедельник, 22:00 мск Манчестер, стадион Олд Траффорд Трансляция: Матч ТВ, Матч! Футбол 1 Англия. Премьер-лига, 3 тур Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Англия. Кубок (2017/2018)
1/2 финала
21 апреля, суббота 19:15 Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
25 тур
31 января, среда 23:00 Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед
10 тур
28 октября, суббота 14:30 Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
37 тур
14 мая, воскресенье 18:30 Тоттенхэм 2:1 Манчестер Юнайтед
15 тур
11 декабря, воскресенье 17:15 Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
33 тур
10 апреля, воскресенье 18:30 Тоттенхэм 3:0 Манчестер Юнайтед
1 тур
8 августа, суббота 14:45 Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
29 тур
15 марта, воскресенье 19:00 Манчестер Юнайтед 3:0 Тоттенхэм
19 тур
28 декабря, воскресенье 15:00 Тоттенхэм 0:0 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
20 тур
1 января, среда 21:30 Манчестер Юнайтед 1:2 Тоттенхэм
13 тур
1 декабря, воскресенье 16:00 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
23 тур
20 января, воскресенье 20:00 Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед
6 тур
29 сентября, суббота 20:30 Манчестер Юнайтед 2:3 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
27 тур
4 марта, воскресенье 20:10 Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед
2 тур
22 августа, понедельник 23:00 Манчестер Юнайтед 3:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
23 тур
16 января, воскресенье 19:10 Тоттенхэм 0:0 Манчестер Юнайтед
10 тур
30 октября, суббота 20:30 Манчестер Юнайтед 2:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
36 тур
24 апреля, суббота 15:45 Манчестер Юнайтед 3:1 Тоттенхэм
5 тур
12 сентября, суббота 20:30 Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед
Кубок Английской лиги (2009/2010)
1/4 финала
1 декабря, вторник 23:00 Манчестер Юнайтед 2:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
34 тур
25 апреля, суббота 20:30 Манчестер Юнайтед 5:2 Тоттенхэм
17 тур
13 декабря, суббота 20:30 Тоттенхэм 0:0 Манчестер Юнайтед
Кубок Английской лиги (2008/2009)
Финал,
1 марта, воскресенье 18:00 Манчестер Юнайтед 0:0
(4:1)п		 Тоттенхэм
Англия. Кубок (2008/2009)
1/16 финала
24 января, суббота 20:15 Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
25 тур
2 февраля, суббота 18:00 Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед
4 тур
26 августа, воскресенье 19:00 Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 32 2 4 95:23 +72 98
2. Ливерпуль 38 30 7 1 89:22 +67 97
3. Челси 38 21 9 8 63:39 +24 72
4. Тоттенхэм 38 23 2 13 67:39 +28 71
5. Арсенал 38 21 7 10 73:51 +22 70
6. Манчестер Юн 38 19 9 10 65:54 +11 66
7. Вулверхэмптон 38 16 9 13 47:46 +1 57
8. Эвертон 38 15 9 14 54:46 +8 54
9. Лестер 38 15 7 16 51:48 +3 52
10. Вест Хэм 38 15 7 16 52:55 -3 52
11. Уотфорд 38 14 8 16 52:59 -7 50
12. Кристал Пэлас 38 14 7 17 51:53 -2 49
13. Ньюкасл 38 12 9 17 42:48 -6 45
14. Борнмут 38 13 6 19 56:70 -14 45
15. Бернли 38 11 7 20 45:68 -23 40
16. Саутгемптон 38 9 12 17 45:65 -20 39
17. Брайтон 38 9 9 20 35:60 -25 36
18. Кардифф 38 10 4 24 34:69 -35 34
19. Фулхэм 38 7 5 26 34:81 -47 26
20. Хаддерсфилд 38 3 7 28 22:76 -54 16
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    Рейтинг: +14769

    kykyi 28 августа 2018, 06:48

    Да уж.

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 28 августа 2018, 00:13

    На своем поле проиграть с таким счетом - Ужасник!

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    Рейтинг: +564

    Damir07 27 августа 2018, 23:53

    Посмотрите на футбол почитина тренер его команда забила 3 гола он ничего не боиться все равно командо прет вперед если бы этот мауру хоть один забил они бы все со своей половине не вылезал
    Им не игроки нужны а тренер с его окладом он вообще спать не должен а что то придумывать а он оставляет список игроков и уезжает любой тренер так по работает оставил список самых лучших и уехал и потом жалуеться что никого не купили кто к тебе играть пойдет всем карьеру загубишь

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    Рейтинг: +226

    Kybik-Pybik 27 августа 2018, 23:47

    Ухух... какой розривчик)))

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    Рейтинг: +564

    Damir07 27 августа 2018, 23:46

    У кого нибудь хватит смелости уволить этого самодовольного павлина или надо абрамовича позвать он два раза его уволнял у него хватит духу )))
    А так если его уволят по любому хуже него не придет туда там такой состав просто чума они все привыкле в атаке играть а этот паркофщик автобусов ни кому не дает играть

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    Рейтинг: +85

    Cruser 27 августа 2018, 23:37

    Да тяжело будет МЮ в этом сезоне...ой как тяжело...

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    Рейтинг: +2548

    Челнинец 27 августа 2018, 23:24

    Давно видно что МАур не справляется, увольте его к ******!

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    Рейтинг: +1465

    yarik1_78 27 августа 2018, 22:45

    Во что же превратился М.Ю.?Кошмар просто!

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