Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм

Да уж.
|1/2 финала
|21 апреля, суббота
|19:15
|Манчестер Юнайтед
|2:1
|Тоттенхэм
|1/2 финала
|21 апреля, суббота
|19:15
|Манчестер Юнайтед
|2:1
|Тоттенхэм
|25 тур
|31 января, среда
|23:00
|Тоттенхэм
|2:0
|Манчестер Юнайтед
|10 тур
|28 октября, суббота
|14:30
|Манчестер Юнайтед
|1:0
|Тоттенхэм
|37 тур
|14 мая, воскресенье
|18:30
|Тоттенхэм
|2:1
|Манчестер Юнайтед
|15 тур
|11 декабря, воскресенье
|17:15
|Манчестер Юнайтед
|1:0
|Тоттенхэм
|33 тур
|10 апреля, воскресенье
|18:30
|Тоттенхэм
|3:0
|Манчестер Юнайтед
|1 тур
|8 августа, суббота
|14:45
|Манчестер Юнайтед
|1:0
|Тоттенхэм
|29 тур
|15 марта, воскресенье
|19:00
|Манчестер Юнайтед
|3:0
|Тоттенхэм
|19 тур
|28 декабря, воскресенье
|15:00
|Тоттенхэм
|0:0
|Манчестер Юнайтед
|20 тур
|1 января, среда
|21:30
|Манчестер Юнайтед
|1:2
|Тоттенхэм
|13 тур
|1 декабря, воскресенье
|16:00
|Тоттенхэм
|2:2
|Манчестер Юнайтед
|23 тур
|20 января, воскресенье
|20:00
|Тоттенхэм
|1:1
|Манчестер Юнайтед
|6 тур
|29 сентября, суббота
|20:30
|Манчестер Юнайтед
|2:3
|Тоттенхэм
|27 тур
|4 марта, воскресенье
|20:10
|Тоттенхэм
|1:3
|Манчестер Юнайтед
|2 тур
|22 августа, понедельник
|23:00
|Манчестер Юнайтед
|3:0
|Тоттенхэм
|23 тур
|16 января, воскресенье
|19:10
|Тоттенхэм
|0:0
|Манчестер Юнайтед
|10 тур
|30 октября, суббота
|20:30
|Манчестер Юнайтед
|2:0
|Тоттенхэм
|36 тур
|24 апреля, суббота
|15:45
|Манчестер Юнайтед
|3:1
|Тоттенхэм
|5 тур
|12 сентября, суббота
|20:30
|Тоттенхэм
|1:3
|Манчестер Юнайтед
|1/4 финала
|1 декабря, вторник
|23:00
|Манчестер Юнайтед
|2:0
|Тоттенхэм
|34 тур
|25 апреля, суббота
|20:30
|Манчестер Юнайтед
|5:2
|Тоттенхэм
|17 тур
|13 декабря, суббота
|20:30
|Тоттенхэм
|0:0
|Манчестер Юнайтед
|Финал,
|1 марта, воскресенье
|18:00
|Манчестер Юнайтед
|0:0
(4:1)п
|Тоттенхэм
|1/16 финала
|24 января, суббота
|20:15
|Манчестер Юнайтед
|2:1
|Тоттенхэм
|25 тур
|2 февраля, суббота
|18:00
|Тоттенхэм
|1:1
|Манчестер Юнайтед
|4 тур
|26 августа, воскресенье
|19:00
|Манчестер Юнайтед
|1:0
|Тоттенхэм
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Манчестер Сити
|38
|32
|2
|4
|95:23
|+72
|98
|2.
|Ливерпуль
|38
|30
|7
|1
|89:22
|+67
|97
|3.
|Челси
|38
|21
|9
|8
|63:39
|+24
|72
|4.
|Тоттенхэм
|38
|23
|2
|13
|67:39
|+28
|71
|5.
|Арсенал
|38
|21
|7
|10
|73:51
|+22
|70
|6.
|Манчестер Юн
|38
|19
|9
|10
|65:54
|+11
|66
|7.
|Вулверхэмптон
|38
|16
|9
|13
|47:46
|+1
|57
|8.
|Эвертон
|38
|15
|9
|14
|54:46
|+8
|54
|9.
|Лестер
|38
|15
|7
|16
|51:48
|+3
|52
|10.
|Вест Хэм
|38
|15
|7
|16
|52:55
|-3
|52
|11.
|Уотфорд
|38
|14
|8
|16
|52:59
|-7
|50
|12.
|Кристал Пэлас
|38
|14
|7
|17
|51:53
|-2
|49
|13.
|Ньюкасл
|38
|12
|9
|17
|42:48
|-6
|45
|14.
|Борнмут
|38
|13
|6
|19
|56:70
|-14
|45
|15.
|Бернли
|38
|11
|7
|20
|45:68
|-23
|40
|16.
|Саутгемптон
|38
|9
|12
|17
|45:65
|-20
|39
|17.
|Брайтон
|38
|9
|9
|20
|35:60
|-25
|36
|18.
|Кардифф
|38
|10
|4
|24
|34:69
|-35
|34
|19.
|Фулхэм
|38
|7
|5
|26
|34:81
|-47
|26
|20.
|Хаддерсфилд
|38
|3
|7
|28
|22:76
|-54
|16
Да уж.
На своем поле проиграть с таким счетом - Ужасник!
Посмотрите на футбол почитина тренер его команда забила 3 гола он ничего не боиться все равно командо прет вперед если бы этот мауру хоть один забил они бы все со своей половине не вылезал
Им не игроки нужны а тренер с его окладом он вообще спать не должен а что то придумывать а он оставляет список игроков и уезжает любой тренер так по работает оставил список самых лучших и уехал и потом жалуеться что никого не купили кто к тебе играть пойдет всем карьеру загубишь
Ухух... какой розривчик)))
У кого нибудь хватит смелости уволить этого самодовольного павлина или надо абрамовича позвать он два раза его уволнял у него хватит духу )))
А так если его уволят по любому хуже него не придет туда там такой состав просто чума они все привыкле в атаке играть а этот паркофщик автобусов ни кому не дает играть
Да тяжело будет МЮ в этом сезоне...ой как тяжело...