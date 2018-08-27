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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм: обзор матча 27 августа 2018
Манчестер Юнайтед
27.08.2018, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 3
Завершен
Тоттенхэм
50'
Г. Кейн
52'
Л. Моура
84'
Л. Моура
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
89'
Замена
Г. Уинкс
️️️️
Г. Кейн
84'
ГОЛ! 0:3!
Л. Моура
Пас отдал
Г. Кейн
82'
Замена
Б. Дэвис
️️️️
Д. Роуз
77'
Желтая карточка
Д. Роуз
76'
Замена
С. Орье
️️️️
К. Триппьер
Замена
М. Феллайни
️️️️
Н. Матич
61'
Замена
В. Линделеф
️️️️
Ф. Джонс
58'
Желтая карточка
Л. Валенсия
57'
Замена
А. Санчес
️️️️
А. Эррера
55'
52'
ГОЛ! 0:2!
Л. Моура
Пас отдал
К. Эриксен
50'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кейн
Пас отдал
К. Триппьер
23'
Желтая карточка
Г. Кейн
Желтая карточка
А. Эррера
19'
10'
Желтая карточка
Л. Моура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПЗ
7
Фред
ЛП
77
Джесси Лингард
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Деле Алли
ЛП
8
Мусса Дембеле
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Манчестер Юнайтед
13
Ли Грант
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-1-3-1-1
43
Де Хеа
23
Шоу
6
Смоллинг
4
Джонс
25
Валенсия
18
Матич
7
Фред
8
Погба
21
Эррера
77
Лингард
9
Лукаку
3-2-2-2-1
1
Льорис
15
Дайер
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
2
Триппьер
3
Роуз
8
Дембеле
8
Алли
7
Моура
24
Эриксен
9
Кейн
4
Джонс
3
Линделеф
3
Линделеф
4
Джонс
18
Матич
25
Феллайни
25
Феллайни
18
Матич
21
Эррера
4
Санчес
4
Санчес
21
Эррера
3
Роуз
4
Дэвис
4
Дэвис
3
Роуз
2
Триппьер
92
Орье
92
Орье
2
Триппьер
9
Кейн
4
Уинкс
4
Уинкс
9
Кейн
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
13
Ли Грант
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
13
Михел Ворм
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1
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