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    Моура получил десятку от L'Equipe. Он стал десятым игроком с такой оценкой за 73 года существования газеты

    Вингер «Тоттенхэма» Лукас Моура оформил хет-трик в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Аякса», что позволило его команде впервые в истории стать финалистом турнира.

    Авторитетное французское издание L'Equipe высоко оценило игру 26-летнего бразильца, который удостоился наивысшей оценки – 10.

    Моура стал лишь десятым футболистом с такой оценкой за 73 года существования газеты.

    Ранее подобное удавалось только Душану Тадичу, Лионелю Месси (дважды), Роберту Левандовски, Неймару, Карлосу Эдуардо, Ларсу Виндфельду, Олегу Саленко, Франку Созе и Брюно Мартини.

    Источник: Joe

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    Сегодня, 11:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +427

      VVadic 44 минуты назад

      Триппер наиграл на тройку)

      0
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      Рейтинг: +1270

      SarJr 59 минут назад

      десятый с десяткой, красиво)))

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