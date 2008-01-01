Моура получил десятку от L'Equipe. Он стал десятым игроком с такой оценкой за 73 года существования газеты

Вингер «Тоттенхэма» Лукас Моура оформил хет-трик в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Аякса», что позволило его команде впервые в истории стать финалистом турнира.

Авторитетное французское издание L'Equipe высоко оценило игру 26-летнего бразильца, который удостоился наивысшей оценки – 10.

Моура стал лишь десятым футболистом с такой оценкой за 73 года существования газеты.

Ранее подобное удавалось только Душану Тадичу, Лионелю Месси (дважды), Роберту Левандовски, Неймару, Карлосу Эдуардо, Ларсу Виндфельду, Олегу Саленко, Франку Созе и Брюно Мартини.